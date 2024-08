Beto Casella habló del breve retorno de Tamara Pettinato a Bendita y se desligó de la decisión de su futuro en el ciclo

Escuchar

El conflicto entre Beto Casella y Tamara Pettinato por la continuidad de la panelista en Bendita parece no tener fin. Aún con la incógnita sobre el futuro de ella en el programa de elnueve, el conductor del exitoso ciclo volvió a referirse al tema: criticó la actitud de ella durante su descargo en el programa, la trató de “soberbia” y aseguró que todo quedó en manos de las autoridades del canal.

Invitado a Dante de 10, el envío que Dante Gebel conduce los domingos por la noche en Radio 10, Casella -como siempre- no se privó de decir lo que piensa. “Qué semanita has tenido estos días”, introdujo el tema Gebel. Casella, de inmediato, levantó el guante y contó qué fue lo que sucedió el día que se dio a conocer el primer video de Pettinato en la Casa Rosada junto a Alberto Fernández.

“El día que pasó lo que pasó, nosotros salimos a las ocho y media de la noche en vivo, y a mí me llega el video ocho y veinte”, contó y explicó que el material cambió todo. Luego de pensar cómo seguir, pidió que le preguntaran a Tamara Pettinato si quería salir al aire. El envío siguió, comenzó con el tema del momento, y cada diez minutos iba alguien al camarín a consultarle si quería hablar. Tamara ese día no dijo nada y Casella aseguró que él nunca le pidió que haga su descargo en Bendita.

“A mí no me desvela que esté en todos los portales: ´rompió el silencio en Bendita´. Que lo rompa donde quiera. Yo lo que tengo que velar es por el clima del programita que ya lleva casi 20 años y es un clima armónico y familiar, y también por el bienestar psicológico de ella”, explicó. “En general estas cosas son pan para hoy y hambre para el viernes que viene”, agregó cuando le preguntaron si no pensó, como productor, en capitalizar el caso.

“A mí no me va a cambiar que Tamara Pettinato venga un día a hablar al programa . Sí, lo que tenés que evaluar en ese momento, y esto es lo complicado, es que más de la mitad de la gente te dice ´echala´, porque ahora las redes te invaden, y alguno que te dice: ´no le sueltes la mano, tenés que ser buen compañero’“, confió. “Yo no es que me maneje por lo que me dicen dos mil tuiteros. Me manejo con la almohada, pienso, y la verdad es que la convicción me dijo en su momento: ´no la puedo echar´. No le puedo quitar el trabajo a alguien por esto, que si bien, al verlo, es bochornoso e impresentable, sobre todo por la actitud del expresidente, ella está ahí, pero a ella no la votaron”, analizó.

El regreso de Tamara Pettinato a Bendita: “No sabía qué estaba pasando ni qué video era”

Con ese razonamiento que tuvo el viernes pasado, llegó a la conclusión de que no ameritaba dejarla sin trabajo y eso fue lo que dijo ese día en Bendita. Sin embargo, con el nuevo video del sábado y sus repercusiones, el lunes por la mañana llamó a su productor ejecutivo para decirle que le parecía que Tamara se tenía que tomar unos días. “Que se aleje unos días y que descanse”, le dijo.

“Ahí hay una serie de gestiones, la producción habla con ella, ella lo toma mal y dice que se sintió descuidada por nosotros por el tratamiento que le dimos. Nosotros le dimos un tratamiento delicadísimo, amable. Ella dice que no, que no la cuidamos. Que tampoco la cuidamos el día que vino a hablar, creo que fuimos muy hospitalarios. Muy cálidos, pero es un tema de pareceres”, siguió.

En ese momento, recordó el conductor, Pettinato se enojó. “Yo si ustedes me proponen esto, me doy por despedida, no vuelvo”, reaccionó la conductora de Metro. “Bueno, qué se le va a hacer. Le dejé un mensaje. Le dije: ´Tamara, la idea de que te tomes unos días es mía. Te lo asumo y te lo comunico. Y como además vi mensajes que le mandaste a la producción, si vos no querés venir más, no hay ningún problema. A mí me da igual” , repasó y contó que luego se desligó del problema. “Yo no tengo que estar mediando, gestionando todo esto, que es tarea de un gerente, de recursos humanos o de programación, así que yo me salgo de acá y ahora que decida el canal’”, recordó.

Casella justificó su decisión repasando que es común que cuando un integrante de un programa tiene un problema de este tipo, lo saquen del aire por un tiempo para que vuelva “cuando las aguas estén más calmas”. “Esa fue mi idea. Me sigue pareciendo sensata. Ella lo tomó a mal. Por supuesto, cobrando los días que no estuviera, pero ella lo tomó a mal y yo ahí, no puedo hacer nada”, dijo y se corrió el asunto: “Soy empleado, como ella”, se defendió.

Por último, Casella agregó una sensación del día en el que Tamara se sentó de nuevo en su silla en Bendita. “A ninguno le gustó la actitud con la que volvió. A todos nos pareció que había venido un poquito petulante, con un tonito un poco mandón por no decirte soberbia . Si bien ella no lo viralizó, estaba ahí, sentada en el sillón de Rivadavia, por lo que podría haber venido con una actitud más tipo: ´chicos, les generé un quilombo´. Por lo menos en el corte. No tuvo nada de eso. Es difícil”, se sinceró. “Ahora se tienen que hacer cargo los gerentes, y lo que ellos digan, se hará”, completó.

