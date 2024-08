Beto Casella confirmó, en vivo, la renuncia de Tamara Pettinato a Bendita: “No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes”

Escuchar

Desde hace semanas, Tamara Pettinato está en boca de todos. Después de la aparición de sus escandalosos videos en Casa Rosada junto a Alberto Fernández, la panelista decidió resguardarse unos días hasta romper el silencio. Primero lo hizo en su propio programa de streaming, Final feliz, luego en el ciclo radial Y ahora quién podrá ayudarnos? y, finalmente, en Bendita, ciclo al que volvió el viernes pasado. Sin embargo, esta mañana la panelista tomó una drástica decisión con respecto al programa de Beto Casella .

“No vuelvo” , le comunicó Tamara Pettinato al conductor del programa mientras este participaba de Bondi, el ciclo de streaming de Ángel de Brito. Casella estaba hablando de todo lo acontecido el viernes cuando, en vivo, recibió un mensaje que lo sorprendió tanto a él como a quienes se encontraban en el piso. “Esto es minuto a minuto”, dijo el periodista mientras leía textual el mensaje de la hija de Roberto Pettinato: “No vuelvo. Después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen…” .

Asombrado por su decisión, Casella expresó: “La idea era preservarla a ella. Yo no la puedo despedir. Entiendo que se está yendo sola ”. E inmediatamente desmintió haberla tratado mal al aire: “Los dos días anteriores a la aparición del video ya veníamos con los mensajes de Alberto y los golpes a Fabiola [Yañez] y yo le vi la cara y no la hice opinar. Hasta esa delicadeza tuve, mejor no la podemos tratar ”, advirtió.

Al parecer, Tamara no se había tomado a bien ciertas decisiones de la producción de Bendita y habría decidido renunciar. “Hay irritación, la palabra es esa. Por lo cual hoy temprano le dije a mi productor ejecutivo: ‘Me parece que Tamara debería tomarse unos días’. No es lo mismo que aparezca hoy, que aparezca el jueves”, relató Beto, quien en la misma charla con De Brito confesó cómo tomó que la panelista se quede en su camarín y no salga al aire esa noche en qué apareció el polémico video en LN+.

“Esa misma noche no tuve ninguna novedad. Tamara es especial, es inexpresiva. ¿Yo tengo que escribirle o ella, que está en medio de un quilombo inédito, tiene que llamar a la producción, si quiere al conductor? ”, le preguntó Casella al resto de los integrantes de Bondi. Y enseguida contó que fue después de dos días que Pettinato se comunicó con él. “Me manda mensaje y me dice que iba a salir a hablar, que si quería que lo haga en Bendita. Le dije que me daba lo mismo, medio punto más o menos de rating no me suma nada”, le respondió el conductor fiel a su estilo.

Tras advertir que su función como conductor es preguntar, Casella reflexionó: “Tampoco la puedo acribillar. Tengo que manejar ese tono”. Respecto al discurso de Tamara, el periodista opinó: “ Creo que tanto en su breve monólogo como en su aparición de Bendita fue como mandona y soberbia, pero esto es opinable ”.

La palabra de Tamara Pettinato

El regreso de Tamara Pettinato a Bendita: “No sabía qué estaba pasando ni qué video era”

Los dichos de Beto Casella en Bondi generaron un gran revuelo en el medio. Periodistas, exintegrantes de Bendita y hasta el propio hijo del conductor de El Nueve dieron su parecer en A la tarde, por América. Mientras que Nai Awada aseguró que a ella la echaron por un tuit donde criticaba a una compañera, Franco Casella (que hasta hace poco formó parte de la producción) advirtió: “La verdad que me apena por el grupo de Bendita. Bendita tiene una trayectoria de 19 años, cuando hay un problema, hay un grupo de contención. Es decir: ‘Che, mirá, esto es muy fuerte, no sé si conviene que salgas al aire’”.

Sin embargo, con el correr de los minutos apareció la palabra más buscada. El periodista Luis Bremer se comunicó con Tamara Pettinato y le preguntó si era cierto que había renunciado: “Me dice tres palabras: ‘No. No renuncié’. Inmediatamente le pregunto si le pidieron que no vaya esta semana y me contesta: ‘Sí’”, leyó el panelista mientras Karina Mazzocco reflexionaba sobre el mensaje: “Suena a suspensión” .

