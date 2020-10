Beto Casella habló de su nieto: "Me daba fuerzas ver a los padres con determinación de que el bebé iba a salir y estar bien" Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo

Beto Casella habló este miércoles sobre el postergado anuncio de su flamante abuelazgo. "Gaby ya tiene tres meses. Nació con seis meses de gestación y estuvo con respirador, enchufado a cables. Fue muy fuerte", confesó el periodista en Confrontados, en elnueve.

"Un día estaba terminado mi programa de radio y mi hijo Juampi me manda un mensaje diciendo que no me asustara, que había nacido Gabriel. Pero Noe, mi nuera estaba de seis meses, y nació con problemas, claro. Me fui para San Justo, nos dijeron que tuvieron que inducir el parto porque tenían el síndrome de Hellp, que contado de una manera simple, es cuando la placenta ataca al cuerpo de la mamá y al propio bebé, a veces. Por lo cual forzaron el parto", detalló.

Emocionado, Beto relató que mientras manejaba rumbo al sanatorio, "pensaba las peores cosas, y se me venía el mundo abajo", comentó. "Lo vi tan chiquito, lleno de cables y cánulas. Los médicos dijeron que las probabilidades de vida de un chiquito de tan corta gestación en la panza eran complejas. Nos quedaba confiar en los médicos y en Dios. Día a día preguntaba cómo estaba todo. Juampi estuvo todo el tiempo en el sanatorio, acompañando. Yo pude entrar un par de veces pero en medio de la pandemia no fue fácil. Fue angustiante, pero siempre con esperanza. Me daba fuerzas ver a los padres con una determinación de que el bebé iba a salir y estar bien. En el medio se complicó el intestino, otro día le encontraron algo en un ojito, estuvo tres meses con respirador. Yo lo pude ver sin nada puesto hace poquito. Me parece mentira todavía".

Con una enorme sonrisa y sin esconder su felicidad, recordó el momento en que vio a su nieto por primera vez: "Pensé, pucha, qué estará pagando este bebito que la vida le puso esta prueba. Fue fuerte el momento tan esperado de cargarlo, y la posibilidad de poder contarlo. Decidimos mantenerlo en la intimidad de la familia porque no sabíamos cómo terminaba todo. Cuando me saqué esa foto que posteé en las redes, fue para mí y para la familia. Y después le pregunté a mi hijo y a mi nuera, les pedí permiso para mostrarla y me dijeron que contara las cosas tal como fueron. Porque es una felicidad. Me imagino un abuelo que seré mal criador. Espero no ser el hincha pelotas que va de visita y cuestiona todo. Trato de no invadir pero he visto abuelos que se creen los dueños de la casa. Espero ser un abuelo compinche y voy a tratar de que patée una pelota".

Finalmente, el conductor recordó otros momentos difíciles. "Me tocó una prueba difícil cuando murió mi mamá y mi viejo se deterioró rápidamente y lo tuvimos un par de años perdido, sin conocernos. Después le encontré un lado amoroso a eso, lo visitaba dos veces por semana, y llevaba alfajores a todos, música de la época de ellos y los hacía bailar. Pero fue complicado de atravesar. Y esto también".

