Beto Casella habló del difícil presente de Marcelo Tinelli y le bajó el tono a su pelea con Ángel de Brito

Beto Casella habló de todo. En una charla con Moria Casán en el flamante programa que la diva conduce por la pantalla de eltrece, el conductor compartió su análisis sobre el complicado presente de Marcelo Tinelli y dio detalles sobre su inminente salida de El Nueve, donde conduce desde hace muchos años Bendita. También le bajó el tono al cruce que tuvo con Ángel de Brito en las redes sociales.

“No salgo del asombro”, disparó Casella cuando le preguntaron su opinión sobre las últimas semanas de Tinelli. De inmediato, explicó que le cuesta entender cómo un referente de lo popular y una persona querida y exitosa, “que estaba en lo más alto” tome “una serie de malas decisiones” y termine como terminó.

Beto Casella analizó la situación actual de Marcelo Tinelli Soy Prensa

“El hombre más importante de la tele. El que hacía 40 puntos diarios en la mejor época y si iba a un canal que estaba abajo daba una vuelta de 180 grados y enseguida lo convertía en primero. Cómo la tele se lo cobró”, reflexionó Moria, y Casella mostró su desacuerdo con esa afirmación de inmediato. “La gente se lo cobra, porque te observa mucho”, aseguró, y comenzó a enumerar: “Mira qué hacés, mirá dónde viajás, mira en qué te movés, mira qué fotito subís, si te hacés el pendejito, mira si te vas a Esquel en plena pandemia cuando nadie puede viajar”.

Cambio de pantalla

“El destrato del canal que era tu casa. ¿Por qué pensás que se llega a eso?”, arrancó Moria Casán a tocar el tema de su actualidad laboral y su salida de El Nueve. “Yo no entiendo bien en general la lógica de algunos empresarios periodísticos. La verdad es que nunca llegué a tener onda, nunca llegué a tener amistad con ninguno. Tampoco me interesa demasiado. Pero por lo menos tener algún tipo de relación cotidiana”, explicó

“A mí nunca me vas a escuchar pidiendo mimos”, dijo en referencia a los caprichos que podría llegar a tener por ser una figura del canal o tener uno de los programas más vistos. “Somos un grupo de gente divina que va y labura”, explicó. De inmediato, confirmó que se va del canal.

“Por suerte cuando pasa algo así, que tengo algún tipo de conflicto, enseguida repercute y me parece mentira que me estén llamando de todos los canales, el tuyo también”, confió, y agradeció la generosidad de Adrián Suar y Pablo Codevilla. “Pero surgió, de lo que nos ofrecían, América está haciendo la mejor propuesta y posiblemente enfilemos para ahí”, sumó, y reveló que ya tuvo varias reuniones en la productora Mandarina. También adelantó que varios de sus panelistas se quieren ir con él. “Yo me los llevaría hasta mi vejez”, sumó, y se mostró muy satisfecho con el equipo que formó.

La pelea con Ángel de Brito

“¿Tuviste algún problema con Ángel de Brito vos?”, le preguntó Moria a Casella en referencia al cruce que ambos conductores tuvieron en la red social X cuando el periodista de LAM dio por sentado que había rescindido su contrato con El Nueve y Beto habló de falta de códigos y lo negó rotundamente. “Porque Ángel es la estrella de Mandarina, el astro total con su prime y supongo que estará feliz de que vayas a su canal. ¿Por qué tuvieron un ida y vuelta?”, sumó la One.

Te dejo la última palabra, Angel, porque no quiero seguirla por acá . Solamente te aclaro que, cuando tuvimos el conflicto interno en el canal, no salimos a ventilarlo ni hacer un show con eso. Solamente le contestamos lo que pudimos a los movileros que venían a preguntar (entre… https://t.co/VUvwtksOSs — Beto Casella (@elbetocasella) November 8, 2025

“Como yo estaba y estoy ahora en términos de ver qué cosas arreglo, quién se puede venir conmigo, quién no, yo les pedí que aguanten un poco. Pero también los entiendo porque viven de eso. No solo Ángel. No puedo quejarme”, aclaró. También reveló que con De Brito se suelen mandar mensajes en medio de sus programas y comparten streaming. “Hay buena onda”, cerró.

La palabra de Listorti sobre el presente de Tinelli

Otra de las figuras de la televisión que volvió a hablar de la actualidad de Tinelli fue José María Listorti. El conductor fue el elegido para llevar adelante Estamos de paso, el programa de streaming de Carnaval del que Marcelo se bajó oficialmente ayer. “No sabía nada”, respondió cuando le preguntaron por la decisión de Tinelli de dar un paso al costado. “Yo quiero aclarar por enésima vez que no trabajo para Carnaval. Yo simplemente le hice el favor y la gamba cuando necesitó que lo reemplace. Me llamaron, podía, y lo hice”, explicó. También dijo que no habló con Tinelli.

José María Listorti habló del presente de Tinelli ricardo-pristupluk-11511

“No lo jodo yo, por eso me llevo bien. No le rompo las pelotas, no le chupo las medias. Nada que ver. De hecho, hace tres años y medio que no trabajo con él. Me propuso el año pasado hacer el Cantando y le dije que no, este año me propuso Carnaval y le dije que no. Lo que hago lo hago porque tengo buena onda, en agradecimiento a todos los años de laburo que me dio”, completó, y aclaró que no lo mandó a decir nada, como se especuló. Cuando le preguntaron si decía eso por las declaraciones de Mariano Iúdica, fue contundente. “Será que él está acostumbrado a que lo manden a hablar. Yo tengo 52 años, a mí no me manda nadie a hablar nada”, agregó.

Por último, aseguró que si Marcelo Tinelli decidió bajarse de su programa de Carnaval es “porque no la está pasando bien”. Es muy difícil hacer un programa de ese estilo, tener que estar haciendo divertir cuando no la estás pasando bien”, cerró.