Cómo serán los nuevos programas de Moria Casán y María Belén Ludueña y cuál será el futuro de Beto Casella

A pesar de que el año televisivo está llegando a su fin, noviembre será un mes clave para eltrece. El canal que comanda Adrián Suar logró estabilizar sus noches con el tándem de Guido Kaczka y Mario Pergolini, junto a la mejora de los números de Telenoche. Y ahora llegó el turno de modificar horarios que le son esquivos en materia de rating.

El próximo lunes, a las 9, desembarcará Moria Casán en el canal con un magazine de actualidad y espectáculos. Tras el paso de Mujeres argentinas, la diva conducirá La mañana con Moria y estará acompañada por Cinthia Fernández, María Fernanda Callejón, Federico Seeber, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Gustavo Méndez, la cocinera Valentina Salezzi, Mercedes Ninci en los móviles de exteriores y el médico Guillermo Capuya, en salud.

El programa promete debates sobre los temas del día, policiales, política, espectáculos, salud y entretenimiento. Todo bajo la picante mirada de la diva argentina. Entre las secciones que tendrán se destacan: “¿What pass papi?”, en donde se presentarán las tres noticias más importantes del día; en el móvil Moria hablará con los vecinos de los distintos barrios para conocer sus historias de vida y reclamos; ¿Quiénes son?, los clásicos enigmáticos, y en “Si querés llorar, llorá”, el público podrá contar su problema personal o su historia para recibir la opinión de Moria y buscarle una solución.

A la diva le espera una competencia difícil, ya que A la Barbarossa lidera las mañanas desde su estreno y encontró una fórmula rendidora a la hora de contar los temas del día. El primer objetivo que tiene Moria por delante es achicar la diferencia en materia de rating. En este tiempo de números tan volátiles, todo puede suceder.

El equipo de Ludueña

María Belén Ludueña estrenará programa en eltrece, pero esta vez por la tarde gentileza eltrece

En tanto, María Belén Ludueña hará lo propio, pero esta vez a la tarde. Desde la semana próxima, estrenará su nuevo ciclo, Tarde o temprano, a las 14.45.

La periodista vuelve a ponerse al frente de un ciclo en la pantalla de eltrece que cubrirá la actualidad política del día, los hechos policiales y todas las novedades del mundo del espectáculo. Silvia Fernández Barrio, Fernanda Iglesias, Gonzalo Aziz y Germán “Pampa” Mónaco conforman el equipo que acompañará a la conductora. Esta propuesta será producida por el mismo canal, que se quedó muy contento con los resultados que obtuvo Belén cuando reemplazó a Viviana Canosa. El objetivo de eltrece es poder superar un promedio de 3 puntos y recuperar así el segundo lugar en la franja, que muchas veces Los 8 escalones perdió frente a El diario de Mariana (América).

Las chicas de la culpa

Y a fin de mes, llegarán Las chicas de la culpa los domingos, a las 22. El fenómeno teatral que conquistó al gran público desembarca en la pantalla chica. Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias volcarán su química y su particular manera de tratar los temas en el fin de semana del canal, en el que el cine le viene dando buenos resultados en materia de rating.

El formato del programa tendrá sketches de humor, entrevistas y juegos. En cada episodio, un invitado especial se sumará a la conversación y participará de la dinámica de la propuesta. Con una mirada irreverente y sin filtros, las actrices construirán un espacio donde la improvisación y lo imprevisible será la norma.

Beto Casella: ¿se queda en elnueve o se va?

Beto Casella negocia por estas horas su futuro en la televisión

Desde hace varios meses hay versiones sobre el futuro de Beto Casella en la pantalla chica. Algunos señalan que se va a América y que ese pase ya es un hecho, pero lo cierto es que el conductor, por estas horas, prefiere ser muy cauteloso con sus declaraciones. En diálogo con LA NACION, expresó que hasta el momento no hay nada en concreto: “Por ahora, ahora, tengo contrato con Canal 9 hasta 2027″.

Y sumó: “Sí estoy hablando hace rato con todos los canales de aire y productoras que quieran llevarme a mí y al programa. Pero, primero debería rescindir el contrato con Canal 9 y después empezar a charlar... Con algunos ya estoy hablando y está un poco más adelantado que con otros canales, pero tampoco descarto quedarme en Canal 9 el año que viene... Eso no es imposible, pero sí hay posibilidades de que nos mudemos”.

Respecto de si su cambio de canal implica también llevarse su programa, expresó: “Si me voy, yo creo que el programa debería irse conmigo porque lo hice yo y estoy desde el primer día, pero si el canal quiere quedarse con la marca, bueno, será una decisión del canal. No sé si llegaremos a discutir eso en algún momento”.

Con la colaboración de Liliana Podestá.