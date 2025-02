Blake Lively: la directora de arte de Un simple favor aseguró que se vio obligada a renunciar por el maltrato de la actriz

Otra voz se alzó contra Blake Lively. Mientras la guerra judicial que la esposa de Ryan Reynolds mantiene con Justin Baldoni sigue su curso y suma semana a semana nuevos capítulos, otra de las personas que trabajó junto a ella la acusó de malos tratos y aseguró que la hizo llorar en repetidas ocasiones en el set .

Esta vez no se trata de un miembro del equipo de Romper el círculo, la película que protagonizó junto a Baldoni, sino de un film anterior: se trata de Barbara Szeman, que se desempeñó como directora de arte en Un simple favor, de 2018.

Blake Lively, el director Paul Feig y Anna Kendrick, en la premiere de Un simple favor, en 2018 Grant Pollard - Invision

Según indicó IMDb y luego replicó Page Six, Szeman emitió una serie de comentarios críticos sobre la actriz y luego los eliminó, en una publicación de Instagram en la que el actor Henry Golding se refería a la secuela de la película, Another Simple Favor, que se estrenará pronto. “ Trabajé con vos en el primer film. Mi experiencia con todos fue absolutamente increíble, excepto con cierta persona que es la razón por la que dejé de ser directora de arte ”, escribió.

“Adiviná quién es esa persona…”, añadió Szeman crípticamente sin nombrar a Lively, antes de concluir: “¡Sin embargo, te deseo todo lo mejor con esto!”.

Kendrik y Lively en una escena del film de 2018

Como era de esperarse, su comentario despertó la atención de los seguidores del actor. Y aunque en un principio Szeman aseguró que esa no era su intención, terminó accediendo a dar más detalles de su experiencia junto a la esposa de Ryan Reynolds, a quien acusó de haber sido cruel con muchas personas del equipo.

“Recuerdo haber llorado muchas noches de camino a casa, porque me esforzaba por complacer a alguien que nunca estaba contenta ni conforme y me menospreciaba constantemente”, afirmó además. Y disparó: “ No puedo creer que el universo se esté cobrando todo lo que hizo. El karma es real ”.

En su página de Facebook, Szeman pareció arrepentirse de haber dado un paso al frente, dado que sus comentarios habían explotado en todas las redes sociales, y escribió: “Es la última vez que dejo un comentario en una publicación de Instagram”.

Justin Baldoni y Lively en Romper en círculo, la película que desencadenó una encarnizada guerra judicial Nicole Rivelli - Sony Pictures

Un amigo sorprendido comentó: “¡No sabía esto! Había escuchado de gente que era muy agradable y encantador trabajar con ella, pero aparentemente no”, lo que llevó a Szeman a responder: “Quizás para ellos sí. Para mí no”.

La directora de arte reaccionó también al comentario de otro seguidor que escribió: “ Estuve pensando en vos y en toda esta situación porque me contaste las historias hace mucho tiempo. Es bueno que hayas comentado ”.

En la demanda que Baldoni presentó por difamación y extorsión contra Lively y Reynolds, asegura que un uno de sus tantos desplantes, presentó una serie de condiciones para seguir filmando, que incluyeron que se echara a la primera asistente de dirección.

Lively, su famoso esposo y su séquito de guardaespaldas protagonizaron en 2023 una acalorada discusión con un fotógrafo en las calles de Nueva York TIDNY-252

El primer paso del escándalo judicial que tiene en vilo a Hollywood lo dio la actriz, cuando presentó en diciembre de 2024 una denuncia contra su coprotagonista y director, acusándolo de acoso sexual, represalias, incumplimiento de contrato, inflicción de angustia emocional, invasión de la privacidad y pérdida de salarios.

En esa demanda, aseguró que Baldoni agregó escenas con carga sexual que no figuraban en el guion aprobado previamente, de hablar sobre su vieja adicción a la pornografía, de opinar sobre su peso corporal y de sorprenderla mientras amamantaba a su hijo.

Baldoni, a su vez, negó todas esas acusaciones y cumplió su promesa de subir a un sitio web todas las pruebas (mensajes de texto, correos electrónicos, capturas de pantalla, fotografías y videos) que refutan los dichos de la actriz y que sus abogados presentaron ante la justicia para probar su inocencia.

