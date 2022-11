Blythe Danner padece el mismo tipo de cáncer que tuvo su marido y su hija Gwyneth Paltrow aseguró que enterarse “fue aterrador”

escuchar

“Todo el mundo se ve tocado por el cáncer de alguna manera, pero es inusual que una pareja tenga el mismo tipo de cáncer”, reveló la actriz Blythe Danner en una entrevista con la revista People en referencia a lo que también padeció su marido. La intérprete, de 79 años, fue diagnosticada en marzo de 2018 de carcinoma adenoide quístico, una forma de cáncer que se desarrolla en las glándulas salivales . Una enfermedad de la que no había hablado hasta ahora. “Recuerdo que miré al cielo y le dije a Bruce: ‘¿Te sentís solo allá arriba?”, declaró con humor la actriz, quien aseguró que ahora ella está en estado de remisión: “Tengo suerte de estar viva”.

La intérprete, ganadora de dos premios Emmy y conocida por sus papeles en películas como La familia de mi novia y In My Dreams o series de televisión como Will & Grace, estuvo casada con el director y productor de cine y televisión Bruce Paltrow durante 33 años. Tuvieron dos hijos, la también actriz Gwyneth Paltrow y Jake Paltrow, escritor, actor y director. En 1999, tan solo unos meses antes de dirigir a su propia hija en la comedia musical Duets, Bruce Paltrow fue diagnosticado de cáncer de laringe. Tras un tratamiento de radioterapia y una cirugía radical, el director volvió al rodaje y la película se estrenó en 2000. El 3 de octubre de 2002, mientras la familia celebraba el cumpleaños de Gwyneth Paltrow en Roma, Bruce murió repentinamente a causa de una neumonía y complicaciones asociadas con la recurrencia del cáncer que había aparecido dos años antes. Tenía 58 años.

Blythe Danner junto a su famosa hija Gwyneth Paltrow durante una entrega de premios realizada en 2015 Axelle/Bauer-Griffin - FilmMagic

Ahora es su viuda quien está en tratamientos contra la misma enfermedad . Según contó en la misma entrevista Blythe Danner, en 2018 se encontraba rodando en la ciudad de Londres cuando comenzó a encontrarse mal y pudo reconocer algunos de los síntomas que había tenido su difunto esposo: “Empecé a sentirme muy mareada y me olvidaba de todo. Y luego noté un bulto en el cuello, justo al lado de donde Bruce había encontrado el suyo en 1999″, explicó la actriz. Durante un tiempo, asegura que ocultó la noticia a sus dos hijos para no preocuparlos.

Gwyneth Paltrow también habló ahora con People y ha aseguró a la publicación que cuando su madre le dio la noticia se quedó en estado de shock : “Fue aterrador. Y lo sentí como algo espeluznante porque era muy similar al de mi padre”. Tras ser diagnosticada, Danner se sometió a tratamientos de radioterapia y quimioterapia, así como a varias intervenciones quirúrgicas, la última en 2020. “Lo atravesó todo con mucha elegancia. Me sorprendió lo fuerte que podía llegar a ser”, aseguró su hija.

Desde el año 2005, Blythe Danner comenzó a colaborar con la Oral Cancer Foundation, una organización sin ánimo de lucro centrada en la prevención del cáncer oral o bucal, a través de una fundación que lleva el nombre de su esposo. Ese mismo año, la actriz rodó un anuncio para la televisión pública estadounidense con el que buscaba concienciar a los espectadores acerca de la importancia de la detección temprana de la enfermedad y, desde entonces, hizo apariciones en diversos programas de televisión como Good Morning America o Entertainment Tonight como embajadora de la causa.

“Nunca se supera este tipo de pérdida”, declaró a People y sumó: “Bruce era el corazón de nuestra familia y la vida es mucho más gris sin él cerca. Pero el dolor es el precio que pagamos por el amor”. La actriz continúa con sus labores como embajadora de la fundación y no deja espacio para el pesimismo: “Creo que todos nos hemos vuelto de alguna manera más fuertes. Es un poco complicado: esta enfermedad y esta vida, pero he tenido una carrera, buenos hijos y un esposo amoroso. Estoy muy agradecida”.

