Bozal legal para Verónica Monti, la novia de Sergio Denis

Mientras que Sergio Denis continúa en estado crítico, puertas afuera de la clínica, sigue la pelea entre la que fue su última pareja, Verónica Monti y la familia del cantante. Invitado a Intrusos, Diego Colombo, abogado y amigo del músico, se refirió a las acciones legales que la familia decidió iniciar contra Monti, luego de su raid mediático contando intimidades de los seis meses que compartió con Denis.

"Sergio en este momento no puede hablar ni explicar su situación con Verónica. Presentamos una cautelar y está en valoración del juez, no podemos saber qué sucederá porque los jueces son los que deciden. El viernes hicimos una presentación y hoy la ratificamos", explicó. Básicamente se trata de un bozal legal para que Monti no pueda referirse al cantante. "Que ella hable de su vida personal pero no de su vida vinculada a Sergio porque nosotros no sabemos qué pasó entre ellos. Solo él puede dar fe de su relación sentimental si es que existiese. La familia no la conocía, sus amigos tampoco sabían de esta relación, yo por ejemplo, soy su amigo hace más de 25 años, no solo su abogado y no la conozco", aseguró Colombo.

Desde el piso le recordaron que fue el propio Denis fue el que en alguna nota reconoció que estaba en una relación con Verónica. El abogado replicó: "Yo no escuché que él lo haya hecho pero me dijeron que en alguna nota lo hizo. No soy experto en valorar sentimientos, cuál es la medida de la intensidad de su relación tenemos que saberlo a través de la palabra de Sergio."

"Ella dijo que estaba automedicado, habló de abandono en su departamento, que su familia no lo llamaba. Sergio es muy especial en su relación con el medio social, no es de participar mucho, entonces decir que está depresivo porque no sale a reuniones no es cierto, porque él siempre fue así. Es el padrino de uno de mis hijos, Francesco, y muchas veces ha venido a mi casa y a los diez minutos se quería ir con alguna excusa", contó y se refirió a la relación con los hijos: "La relación de Sergio con sus hijos es absolutamente presente, lo que no significa que lo vea todos los días. A veces es muy íntima y otras hay una distancia porque Federico, Vicky y Bárbara tienen sus obligaciones como todo el mundo".

Colombo, que también fue su representante cuando el cantante tuvo graves problemas financieros cuando intentó hacer negocios con su hermano, recordó que la depresión no es una condición constante en su vida sino que aparece a repetición, en momentos puntuales. Así fue como el mismo Sergio se internó para pedir ayuda y pelearle a la enfermedad.

La lista de la discordia

El conflicto comenzó cuando los hijos del cantante no dejaron que Monti ingrese a verlo. Ella no había viajado a Tucumán, pero cuando lo trasladaron al Sanatorio de Los Arcos de Palermo, se acercó a visitarlo y no pudo hacerlo."La lista la hizo la familia, no hay ninguna medida judicial que impida que ella lo vea. Simplemente no está en la lista, ni siquiera yo estoy incluido. Creo que la lista la hizo Vicky, su hija. Solo están sus hijos y sus hermanos" comentó el abogado. Entonces, Verónica amenazó con escribir una biografía no autorizada sobre la vida del cantante.

"Siempre está la lucha entre el bozal legal y la censura previa, pero si alguien está hablando sobre una persona que no puede defenderse y decir si eso es cierto, como abogado no puedo autorizar a que se escriba el libro. La familia no quiere que ese libro se escriba", adelantó Colombo.

"Si abre los ojos y dice mi nombre quiero ver lo que pasa ahí. Tengo audios y vivo escuchándolos, recopilándolos y analizándolos. Quiero hacer todo lo posible para que su abogado pierda la matricula", contraatacó la novia. La guerra no termina.