Bradley Cooper habló de su desnudo frontal en el film El callejón de las almas perdidas: “Fue un gran problema”

Bradley Cooper se sinceró respecto a cómo transitó su primera vez haciendo un desnudo frontal en cine. En una entrevista con Kim Masters para el programa The Business, el actor habló sobre una secuencia que le resultó muy difícil de abordar, y que forma parte de El callejón de las almas perdidas, la nueva película del mexicano Guillermo del Toro, el segundo realizador en adaptar (junto a Kim Morgan) la novela homónima de William Lindsay Gresham, publicada en 1946.

En el largometraje, que se estrena en nuestro país el jueves 27, Cooper interpreta a “Stan” Carlisle, un manipulador quien estafa a millonarios con la ayuda de la psicóloga Lilith Ritter, interpretada por Cate Blanchett, quien acaba de recibir una nominación del Sindicato de Actores por su actuación.

En cuanto a la escena en cuestión, el actor fue muy contundente respecto al desafío que le implicó. “Realmente es como ponerse un equipo de minero, un sombrero y una linterna, y mirarse el uno al otro y luego descender por el túnel, sabiendo que puede estar excavando una ruta que nunca lo llevará al final ese día, pero vuelves a subir y vuelves a bajar al día siguiente”, describió, y se explayó sobre la confianza que siempre depositó en Del Toro.

“Por el contenido de lo que es la película, lo que estábamos explorando, para hacerlo de una manera real, exigía que nos desnudáramos de una manera emocional”, expresó, y habló de cómo sintió que tenía que hacer la secuencia cuando leyó el guion, aunque la calificó de “un gran problema”, ya que nunca había hecho un desnudo frontal. “Todavía puedo recordar ese día desnudo frente al equipo durante seis horas, y fue el primer día de Toni Collette. Fue como: ‘Uy’. Fue bastante fuerte”, manifestó.

Asimismo, Cooper contó que “no hubo nada gratuito al respecto” y que lo hizo “por la historia”. El actor, quien fue nominado al Oscar en ocho ocasiones, aspira a una nueva candidatura el 8 de febrero por su trabajo secundario en Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, que ya le valió varios galardones en los circuitos críticos y una nominación al SAG, y que también se estrena en la Argentina el 27 de este mes.

Cooper y Shayk... ¿otra oportunidad?

En cuanto a su vida sentimenal, en noviembre del año pasado se generaron rumores de una reconciliación con su ex mujer, Irina Shayk. Un paseo en Nueva York fue suficiente para despertar especulaciones de una revancha para la pareja, quienes tienen una hija en común, Lea de Seine.

En las imágenes se los veía caminando juntos por la Gran Manzana, abrazados, riendo, y muy elegantes. Lo llamativo de las postales es que del paseo no formó parte la pequeña Lea. No se trató de un encuentro de tinte familiar. Ante las versiones, ningún representante o allegado a las partes afirmó ni desmintió que se estarían dando una nueva oportunidad, a tres años de confirmar su separación.

Desde que anunciaron la ruptura, Cooper y Shayk mantuvieron siempre una excelente relación y acordaron de inmediato la custodia compartida de su hija, por lo cual nunca llamó la atención cuando los flashes los encontraban en salidas con la pequeña. Sin embargo, en las fotos de noviembre fueron vistos solos por primera vez y muy cerca.

Luego de la separación, Shayk habló con la revista Bazaar sobre lo duro que fue tomar la decisión. “Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre y ser empresaria. Hay días en que me despierto y me digo: ‘Dios mío, no sé qué hacer, voy a colapsar’”, manifestaba la modelo. “Creo que en cualquier buena relación, sacás lo mejor y lo peor de vos mismo, es solo la naturaleza humana. Dos grandes personas no necesariamente hacen una buena pareja. Nosotros tuvimos mucha suerte de experimentar lo que teníamos el uno para el otro. En cualquier caso, hemos tenido mucha suerte de haber tenido lo que tuvimos juntos. La vida sin Bradley es un terreno totalmente nuevo para mí“, concluía.

