¿Reconciliados? Unas fotos muestran a Bradley Cooper e Irina Shayk más juntos que nunca

Un paseo en Nueva York entre Bradley Cooper y su expareja, Irina Shayk , fue suficiente para despertar rumores de una reconciliación del actor con la modelo , quienes tienen una hija en común, Lea de Seine.

En las imágenes publicadas por el portal The Daily Mail se los ve caminando juntos por la Gran Manzana, abrazados, riendo sin disimulo, y muy elegantes. Lo curioso es que del paseo no formó parte la pequeña Lea; es decir, no se trató de un encuentro de tinte familiar. Ante las especulaciones, ningún representante o allegado a las partes afirmó o desmintió las versiones que apuntan a que ambos se estarían dando una nueva oportunidad, a casi tres años de anunciar su separación.

Bradley Cooper e Irina Shayk protagonizaron un dulce momento en la vía pública el año pasado, pero en esa ocasión se trató de un paseo familiar Grosby Group - LA NACION

Desde que anunciaron la ruptura, ambos mantuvieron siempre una excelente relación y acordaron de inmediato la custodia compartida de su hija, por lo cual nunca llamó la atención cuando los flashes los encontraban en salidas con la pequeña. Sin embargo, en las flamantes fotos fueron vistos solos por primera vez y sin necesidad de ocultarse ante las cámaras.

Otro dato que alimenta los rumores fue una imagen que posteó la modelo rusa en su cuenta de Instagram para Halloween, en la que se la pudo ver junto a un hombre vestido de gorila cuyos ojos celestes hicieron que sonaran las alarmas. ¿Se trataba de Bradley?

Tras separarse de Cooper, Shayk habló con la revista Bazaar sobre lo duro que fue tomar la decisión y lo que vino a posteriori. “Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre y ser empresaria. Hay días en que me despierto y me digo: ‘Dios mío, no sé qué hacer, voy a colapsar’”, manifestaba la modelo de 35 años. “Creo que en cualquier buena relación, sacás lo mejor y lo peor de vos mismo, es solo la naturaleza humana. Dos grandes personas no necesariamente hacen una buena pareja. Nosotros tuvimos mucha suerte de experimentar lo que teníamos el uno para el otro. En cualquier caso, hemos tenido mucha suerte de haber tenido lo que tuvimos juntos. La vida sin Bradley es un terreno totalmente nuevo para mí ”, aseguraba por entonces.

Bradley Cooper y su hija, en la playa junto a Jennifer Garner el año pasado; a pesar de los rumores, ambos aseguraron que los une una gran amistad Grosby Group

Por otro lado, cuando comenzaron a emprendar distintos caminos, Shayk y Cooper fueron vinculados con diferentes figuras. El actor de 46 años fue relacionado con Lady Gaga, su compañera en Nace una estrella, y en agosto del año pasado fue visto con su hija Lea en Malibú con la actriz Jennifer Garner, despertando así un nuevo rumor. En ese caso, los actores, quienes trabajaron juntos en la serie Alias, se encargaron de remarcar que son excelentes amigos, y lo hicieron a través de terceros. “Son amigos desde hace muchísimo tiempo y siempre se han preocupado mucho el uno por el otro. De hecho, han pasado mucho tiempo con las parejas del otro cuando sus corazones estaban ocupados”, explicaron fuentes allegadas a los actores.

Kanye West e Irina Shayk en junio, cuando comenzó la relación que terminaría al mes siguiente Grosby Group - KBR/The Grosby Group

En el caso de Shayk, efectivamente mantuvo un breve vínculo con el músico Kanye West que se conoció en el mes de junio. Según pudo confirmar la revista People, los dos mantuvieron su romance a distancia luego de pasar unos días en Francia. “Kanye está bien, la pasó hermoso en Francia con Irina”, le dijeron a la publicación. “Él tiene pensado seguir viviendo en Los Ángeles, no tiene planes de mudarse a Nueva York, donde vive ella. Está muy enfocado en su negocio, le gusta pasar tiempo con ella y planea verla pronto”, aseguraron.

Bradley Cooper e Irina Shayk en una vieja salida familiar Grosby Group - LA NACION