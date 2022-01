Brian Cox reveló la razón por la que rechazó estar en Games of Thrones y otros grandes éxitos

Las revelaciones hechas por Brian Cox en las páginas de Putting the Rabbit in the Hat, libro autobiográfico que acaba de publicarse en el Reino Unido, siguen dando que hablar. Primero, el protagonista de la serie Succession, generó titulares al disparar contra varios actores y directores, entre los que se encuentran Johnny Depp, David Bowie y Quentin Tarantino.

Ahora, la estrella también se encargó de contar la razón por la cual rechazó papeles en dos grandes éxitos: Games of Thrones y Piratas del Caribe. Además, reveló por qué no lo llamaron para interpretar algún personaje en las películas de Harry Potter.

“A menudo me preguntan si me han ofrecido algún papel en Games of Thrones -la razón de esto es que todos los demás bichos lo hicieron- y la respuesta es que sí. Se suponía que iba a ser un rey llamado Robert Baratheon, que aparentemente murió al ser corneado por un jabalí en la primera temporada”, escribió el actor. “Sé muy poco sobre Games of Thrones, así que no puedo decirles si era o no un personaje importante, y no voy a buscarlo en Google por si acaso, porque lo rechacé”, agregó.

A continuación, Cox reveló la verdadera razón por la cual rechazó este personaje: “¿Por qué? Bueno, Games of Thrones se convirtió en un gran éxito y todos los implicados ganaron una gran fortuna, por supuesto. Pero digamos que cuando se me ofreció originalmente el dinero no era tan grande. Además me iban a matar muy pronto, así que no hubiese tenido ninguno de los beneficios a largo plazo de una serie de éxito, en la que tu salario aumenta con cada temporada . Por eso pasé de largo y en su lugar Mark Addy fue corneado por el jabalí. (Mentí. Lo busqué en Google)”.

Brian Cox como Logan Roy en Succession

Otra de las preguntas a las que se tiene que enfrentar asiduamente Cox es sobre la razón por la que no estuvo en ninguna de las películas de Harry Potter. “Harry Potter. Esa es otra de las que me preguntan. El puto Harry Potter”, expresó con cierta indignación. “Creo que alguien hizo una cruz ardiente para que yo no saliera en Harry Potter, porque todos mis amigos estaban en ella. Siento que el papel que podría haber interpretado era el que le tocó a Brendan Gleeson, Ojo Loco Moody, pero Brendan estaba más de moda que yo en ese momento, y así es el mundo en mi negocio . Además, es mucho mejor de lo que hubiera sido yo”, confesó.

Por último, Cox también reveló que rechazó ser parte de Piratas del Caribe, en donde le ofrecieron interpretar al Gobernador Swann. “Hubiese sido una fuente de dinero, pero de todos los papeles de esa película, ese era el más ingrato. Además hubiese tenido que hacerlo película tras película y me habría perdido todas las otras cosas bonitas que he hecho en este tiempo”, argumentó.

La crítica a colegas actores y directores

En su autobiografía, Cox recorre su vida, recuerda una infancia marcada por la pobreza, la muerte de su padre cuando él tenía apenas ocho años y las constantes internaciones de su madre, afectada por problemas mentales, y cómo esta situación lo forzó a criarse con la ayuda de tres hermanas mayores.

Pero lo que llamó la atención es las palabras que tiene para con algunos de sus colegas y directores, con los cuales no ahorra adjetivos tanto en el elogio como en la crítica. Sobre Johnny Depp, Cox dijo estar seguro de que se trata de un “muchacho muy agradable, pero tan exagerado y sobrevalorado… Seamos realistas, si vienes como Eduardo Manos de Tijera, con las manos así, el maquillaje pálido y lleno de cicatrices, no hace falta hacer nada. Y Johnny no hizo nada. Después hizo todavía menos”.

Del otro lado, Cox fue muy generoso con Keanu Reeves, de quien aseguró que “es un gran buscador, que con los años se transformó en un actor muy bueno”, y mucho más con Morgan Freeman. Los tres protagonizaron en 1996 la película Reacción en cadena (Chain Reaction). “En un momento del rodaje tenía frío, estaba enojado y veía reinar el caos a mi alrededor. Y me complace decir que en esas circunstancias Morgan Freeman siguió comportándose como un absoluto caballero. Es el Freeman que esperarías conocer y que encuentras en tus sueños”.