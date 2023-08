escuchar

Luis Miguel y Cristian Castro son dos leyendas de la música que saben despertar suspiros en el público con sus hits. Si bien son de los cantantes más destacados de su generación, cada uno con su propio estilo, aunque con más similitudes que diferencias, durante décadas las cosas entre ellos fueron tensas y complejas. Incluso. el intérprete de “Por amarte así” dijo que no eran amigos porque “Luismi no había querido”. No obstante, aparentemente la disputa estaría enfriándose porque el viernes sorprendió a todos al ser un espectador más en el último show de “El Sol de México” en la Argentina.

Luis Miguel deslumbró en sus 10 shows en el Movistar Arena y, en su última noche, recibió entre el público a Cristian Castro NOELIA MARCIA GUEVARA

Luis Miguel aterrizó en Buenos Aires y causó una verdadera revolución. Después de cuatro años volvió a deleitar al público no solo con sus clásicos de siempre, sino también con tangos y boleros. El artista cumplió con su promesa y dio los 10 shows que tenía pautados en el Movistar Arena. El viernes 18 de agosto fue el último y contó con una presencia muy especial: Cristian Castro.

En varios videos que se viralizaron en las redes sociales, se pudo ver que, mientras interpretaba “Suave” sobre el escenario, a unos pocos metros de él estaba el artista mexicano parado, moviéndose sin parar. Cuando llegó el turno de “Hasta que me olvides”, se sumó al cántico de todo el estadio y la interpretó como un fanático más desde las primeras ubicaciones, con la mirada fija en su examigo. Esta situación enloqueció a los fanáticos que no dudaron en celebrar el inesperado encuentro. Pero, también, muchos hicieron foco en el look de Cristian para el show: camisa blanca, traje y ¡guantes!

Cristian Castro disfrutó del show de Luis Miguel en Buenos Aires (IG @fenix.entertainment.group)

Si bien hasta el momento ninguno de los protagonistas habló del tema, la situación que se vivió en el Movistar Arena podría tomarse como una bandera blanca en medio de la guerra. Pero, ¿Cuándo empezó esta disputa? Hace más de 30 años en el plano artístico y posteriormente se trasladó al personal.

En la segunda temporada de la serie Luis Miguel de Netflix se introdujo a Castro como un personaje, con el nombre de Cris Valdés y una letra modificada de la canción “No podrás”. La referencia fue bastante directa, ya que el look del personaje era idéntico al de Cristian Castro y llevaba el apellido de su padre, Manuel “El Loco” Valdés.

En la producción se retrataron los celos que sentía Luismi por el repentino éxito del ídolo pop e incluso las cosas se acaloraron cuando, en 1992, su guitarrista Ignacio “Kiko” Cibrián, debutó como productor de Agua nueva, el primer disco de Castro. A pesar de su malestar, aceptó esta sociedad.

Luis Miguel y Cristian Castro fueron amigos en sus épocas doradas y el amor por una mujer los separó en la década del 90 Archivo

Pero, el conflicto no quedó allí, sino que después escaló al plano amoroso. En 2019, Cristian contó en PH Podemos hablar (Telefe) que la pelea fue por una mujer. “Son secretos con los que debería escribir un libro; hoy no somos amigos porque él no ha querido”, expresó.

La mujer en cuestión es Daisy Fuentes, con quien Castro salía cuando Luis Miguel la conquistó: “Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, entonces le dije que probara a salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”.

“Quien tendría que estar molesto debería ser yo, pero es él quien se hace el ofendido con esto”, agregó en ese momento. Pese a esto, dejó en claro sus deseos de recuperar la amistad, ya que si bien Fuentes y Miguel fueron pareja a finales de los 90, tras separarse, la relación entre los cantantes no se reparó.

“Yo quiero tener nuevamente mi amistad con él, que no se tome tan a pecho lo de esta mujer porque fue una coincidencia. Él piensa que lo mío fue a propósito, pero no es así”, sostuvo Castro y aseguró que Luismi siempre va a tener “el mismo lugar dentro de su corazón”. ¿Será este entonces el comienzo de una nueva etapa para la relación de los ídolos musicales?