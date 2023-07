Britney Spears le pidió una foto a una estrella del deporte y terminó golpeada por su guardaespaldas

escuchar

Este jueves trascendió un extraño episodio que tiene a Britney Spears y al destacado jugador de San Antonio Spurs Victor Wembanyama. Según informaron varios medios estadounidenses, las dos estrellas coincidieron el miércoles por la noche en un conocido restaurante de Las Vegas y cuando la princesa del pop se acercó a saludarlo, terminó golpeada.

Según los informes, Damian Smith, director de seguridad de los Spurs, fue quien supuestamente agredió a la cantante de “Toxic” alrededor de las 8:30 del miércoles. Un testigo del episodio le explicó a Page Six que Spears, que es fan del jugador francés de 19 años, se acercó a él para pedirle que se tome una foto junto a ella. “ Ella le tocó el hombro derecho para llamar su atención y el guardia le dio un revés ”, relató la fuente.

Por el golpe, Spears trastabilló y sus lentes cayeron y se estrellaron en el piso. “Después, atribulada por lo sucedido, Britney regresó a su mesa, junto a su esposo, Sam Asghari, y su manager Cade Hudson. A los pocos minutos, los tres partieron”, informó el testigo.

El Departamento de Policía de Las Vegas reveló que se inició una investigación criminal por agresión y que si bien aún no se emitieron órdenes de arresto ni citaciones, no se descarta que el caso sea emitido a la Oficina del Fiscal de Distrito.

Una vez que la noticia se instaló en los medios, sus protagonistas decidieron brindar su versión sobre lo ocurrido. “Algo sucedió cuando caminaba con mi equipo de seguridad a un restaurante”, dijo a ESPN la estrella de la NBA. Y añadió: “Estábamos en el pasillo. Había mucha gente que me llamaba, obviamente. Había una persona que quiso llegar a mí, pero mi seguridad le dijo que no podía pasar”.

“No vi lo que pasó, porque seguí caminando y no me detuve. Esa persona me agarró por detrás, no por el hombro, me agarró por detrás. Solo sé que la seguridad la empujó”, indicó, sin mencionar a Spears. Y, entre risas, añadió: “No me detuve a mirar porque quería entrar al restaurante y disfrutar de una buena cena”.

“ Me enteré de que era ella un par de horas después, cuando regresé al hotel … Hasta ese momento pensaba que lo que había sucedido no era gran cosa, y luego el personal de seguridad de los Spurs me dijo que era Britney Spears”, reveló. Y cerró: “Al principio, no lo podía creer, pero sí, resulta que era Britney Spears”.

La cantante, por su parte, recurrió a sus redes sociales para reflexionar sobre lo sucedido. “Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y he tenido una buena cantidad de ellas, pero no estaba preparada para lo que me pasó anoche”, comentó. ”Reconocí a un atleta en el vestíbulo de mi hotel cuando me dirigía a cenar. Más tarde fui a un restaurante en un hotel diferente y lo vi de nuevo. Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Le di un golpecito en el hombro para llamar su atención”, continuó.

“Soy consciente de la declaración del jugador donde menciona ‘lo agarré por detrás’, pero simplemente le di un golpecito en el hombro. S u seguridad luego me dio la espalda en la cara, sin mirar atrás, frente a una multitud. El golpe casi me derriba y me quitó los anteojos de la cara ”, afirmó. Y reflexionó: “Estoy rodeada de gente todo el tiempo. De hecho, esa noche, fui rodeada por un grupo de al menos veinte fanáticos. Mi equipo de seguridad no golpeó a ninguno de ellos”.

“Me da mucha vergüenza compartir esta historia con el mundo, pero ya trascendió. Sin embargo, creo que hacerla pública es importante para que personas que ocupan una posición pública, den el ejemplo y traten a todas las personas con respeto. La violencia física está ocurriendo demasiado en este mundo. A menudo a puertas cerradas. ¡Estoy con todas las víctimas y mi corazón está con todos ustedes! T odavía tengo que recibir una disculpa pública del jugador, su seguridad o su organización. Espero que lo hagan ... Tampoco aprecio ni creo que esto sea cosa de risa. Ver al jugador sonreír y reír fue cruel y desmoralizador. Yo mido 1,63 metros y él y el 2,26... Aprecio la enorme cantidad de amor y apoyo que estoy recibiendo en este momento. Gracias al Departamento de Policía de Las Vegas ya los detectives por su apoyo”, expresó la princesa del pop.

Han aparecido fotos de Britney Spears con la superestrella de la NBA Victor Wembanyama, momentos antes de que supuestamente su seguridad la abofeteara . En las fotos, se puede ver a la estrella del pop, junto con su esposo Sam Asghari, acercándose al jugador de baloncesto de los San Antonio Spurs por detrás cuando llegaron al restaurante Catch dentro del ARIA Resort & Casino en Las Vegas el miércoles. Otra toma muestra a Wembanyama, de 19 años, caminando con el guardia de seguridad acusado de agredir a Spears.

Sam Asghari, el marido de Spears, también se refirió al asunto. “La defensa propia puede ser inevitable, pero la defensa de cualquier mujer, especialmente de mi esposa, no es discutible. Considero mi reacción apagada considerando lo ocurrido, y espero que el hombre en cuestión aprenda una lección y cambie su desprecio por las mujeres”, expresó en las redes.

En una segunda publicación, Asghari, que es preparador físico, señaló que el “comportamiento violento de un guardia de seguridad fuera de control no debería ensombrecer” a Wembanyama, sino más bien “al cobarde que hizo esto, a las personas que lo contrataron sin la debida investigación y a un sistema sistemático”. cultura de desprecio por las mujeres en los deportes y el entretenimiento”. Y dijo que “espera” ver cómo las personas en la “cima” hacen cambios dentro de la organización.

