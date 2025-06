Se profundiza el drama familiar de los Beckham: “No hay vuelta atrás”

La guerra interna que vive la familia Beckham -que cada día suma un capítulo nuevo- parece no tener retorno, ni siquiera cuando algunos focos de conflicto comienzan a desaparecer. “No hay vuelta atrás”, confirmaron luego de que trascendiera que Romeo se separó de su novia, Kim Turnbull, un “fantasma” del pasado a quien catalogaron como “el chivo expiatorio” del conflicto entre Brooklyn y Nicola Peltz con David y Victoria Beckham.

La familia Beckham reunida, una escena que -aseguran- no volverá a suceder (Fuente: Instagram/@victoriabeckham)

El nombre de Kim Turnbull ganó protagonismo luego de que Nicola Peltz asegurara que no se sentía cómoda con su presencia. Se llegó a decir, incluso, que la joven empresaria británica había tenido una relación con Brooklyn hace unos años y que por ese motivo Peltz no la quería cerca. Según publicó el Daily Mail, el vínculo entre Kim y Romeo, el segundo hijo del exastro del Manchester United y la diseñadora, se terminó, pero eso no fue suficiente para acercar a las partes.

“No hay vuelta atrás”, publicó el diario The Mirror según el testimonio de una fuente cercana a la familia. Esa persona agregó, además, que se necesitaría un “pequeño milagro” para solucionar el quiebre en los vínculos. “Lamentablemente, no hay indicios de reconciliación. Todavía hay mucho dolor que procesar”, completó.

El segundo hijo de David Beckham junto a su ahora exnovia, Kim Turnbull, la tercera en discordia

Además de hacer referencia a la pelea entre hermanos, el Daily Mail publicó que fuentes cercanas a Peltz insistieron en que ella siente que , como una persona ajena a la familia, ayudó a su marido a “ver el abuso emocional y el comportamiento tóxico interno” de los Beckham . Y si bien los amigos de David y Victoria Beckham describen estas afirmaciones como “evidentemente falsas y ridículas”, Brooklyn ha decidido quedarse con la versión de su esposa.

“Fue un golpe muy bajo... ¿Cómo puedes decir esas cosas de tu propia familia? Será interesante ver si Brooklyn y Nicola intentan arreglar las cosas ahora que Kim [Turnbull] ya no está”, agregaron.

Los deseos de Brooklyn

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz ya piensan en formar una familia propia Getty Images

A principios de esta semana, Brooklyn confesó su deseo de formar su propia familia con Nicola. En un nuevo video que publicó la revista Glamour, el joven aseguró que ve hijos en su futuro y que Nicola será una madre “increíble”.

“Nos veo cuando tengamos hijos”, exclamó él, sentado junto a ella, en una entrevista en la que no faltaron los mimos y los gestos de cariño. “Veo al futuro padre de mis hijos”, sumó ella, entusiasmada. Durante la charla, la pareja también habló de la forma en la que protegen su intimidad.

“No siempre es fácil. Siguen apareciendo historias sobre nosotros en TikTok. Cuando leo noticias falsas, me gustaría desmentirlas inmediatamente, pero no vale la pena. Lo único que ayuda es hacer scroll y seguir adelante”, respondió Peltz. “No hagas caso de todas las tonterías. Mantén la cabeza gacha, trabaja duro y sé amable. Siempre habrá gente que hable. Lo importante es que seamos felices juntos”, fue la respuesta de él.

La boda de la discordia

La publicación de David Beckham para Brooklyn y Nicola Peltz Captura

Al parecer, la gran boda que protagonizaron Brooklyn y Nicola Peltz en el 2022 tuvo todo menos una familia feliz. Según informó la revista People, Victoria Beckham no pudo evitar robarse la atención durante el evento. Una fuente cercana a la familia Peltz afirmó que la ex Spice Girls “arruinó” el gran día de la feliz pareja al acaparar su baile especial durante la recepción.

Brooklyn y Peltz compartieron el primer y segundo baile de la noche, mientras sonaban versiones en vivo de “Only Fools Rush In” y “Stand By Me”, informó el Daily Mail en ese momento. La terrible experiencia ocurrió después de que Marc Anthony subiera al escenario para dedicarle la canción elegida por la pareja para el momento más especial de la velada. “Antes de que comenzara el tema, Anthony le pidió a Brooklyn que subiera al escenario y luego anunció: ‘La mujer más hermosa de la sala esta noche, sube... ¡Victoria Beckham!’”.

Victoria Beckham le habría arruinado la boda a Nicola Peltz, según sus allegados instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Estas declaraciones fueron refrendadas por las de otras personas que formaron parte del exclusivo grupo de invitados. “Los recién casados tuvieron su primer baile y un segundo, como se evidencia, y luego Nicola tuvo el baile tradicional con su padre”, le dijo uno de los invitados a Page Six. Y agregó: “Cuando actuó Marc Anthony, mucha gente se levantó a bailar, y sí, finalmente, Brooklyn y Victoria bailaron, al igual que David y su hija, Harper. Todos se preguntan por qué eso habría molestado a Nicola”.