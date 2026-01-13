Nuevo capítulo: Brooklyn Beckham solicitó que sus padres, David y Victoria, solo se comuniquen con él por medio de abogados

El conflicto entre los miembros de la familia Beckham atraviesa uno de sus momentos más delicados y suma un nuevo capítulo que expone el profundo distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria. El primogénito del exfutbolista habría solicitado que toda comunicación con su entorno familiar se produzca a partir de ahora a través de abogados.

En el último año, la ausencia del joven en reuniones familiares y eventos clave fue el indicio de una crisis que no habría hecho más que acrecentarse con el tiempo y que se hizo más evidente cuando el cocinero optó por instalarse definitivamente en los Estados Unidos junto a su esposa, Nicola Peltz.

El último encuentro de toda la familia Beckham unida se dio en octubre de 2024 (Foto: Instagram @victoriabeckham)

El diario británico Daily Mail aportó nuevos detalles que confirmarían la gravedad de la situación al señalar que la relación entre Brooklyn y sus padres se rompió de manera definitiva tras una serie de episodios que terminaron de erosionar los vínculos familiares.

“Brooklyn les pidió que contactaran con él solo a través de sus abogados”, explicó la fuente. La información se basa en cartas intercambiadas entre los equipos legales de ambas partes, a las que el medio afirma haber tenido acceso.

En esos documentos, el chef de 26 años solicita, además, que David y Victoria Beckham se abstengan de hacer cualquier tipo de declaración pública sobre él, especialmente en las redes sociales, un espacio en el que ambos suelen mostrarse muy activos y donde suelen compartir postales de distintos momentos en familia.

Este pedido se produjo luego de que Brooklyn fuera notificado de supuestos dichos descalificativos de su familia dirigidos a su esposa, en lo que señalaban que Peltz lo estaba “controlando” y que él se encontraba en una situación similar a la de un “rehén”, lo cual generó un fuerte malestar en la pareja.

El pasado marzo, David Beckham celebró sus 50 años en Miami, y ni su hijo Brooklyn Beckham ni su nuera Nicola Peltz asistieron Instagram @victoriabeck

Durante el último año, las noticias sobre desencuentros, indirectas a través de las redes sociales y ausencias en actos familiares, como el cumpleaños número 50 de David Beckham, fueron una constante, aunque, según indica el medio británico, la familia continuó interactuando.

Más tarde, se informó que el exdeportista y la diseñadora habían dejado de seguir a Brooklyn en las redes sociales, aunque Cruz Beckham, hermano de Brooklyn, se encargó de aclarar lo sucedido. “No es verdad. Mi madre y mi padre nunca darían unfollow a su hijo. Digamos la verdad. Se despertaron y ya estaban bloqueados... Como yo”, escribió el también heredero del exjugador en Instagram, dejando en evidencia el enfrentamiento con su hermano.

Victoria Beckham, junto a su hijo y su nuera, en un evento familiar en 2024 instagram.com/brooklynpeltzbeckham

En las últimas fiestas de fin de año, David Beckham compartió un resumen de lo que fue su 2025. En una publicación con 20 imágenes aparecieron su familia, amigos, celebridades de Hollywood e incluso el rey Carlos III, pero no hubo referencias a Brooklyn.

Ante el revuelo generado, el exfutbolista decidió subir posteriormente a sus stories una foto junto a su hijo. A pesar de ello, la posibilidad de una reconciliación parece lejana. Según apunta el Daily Mail, el equipo legal de Brooklyn considera indispensable que exista una “disculpa adecuada” para intentar recomponer la relación con sus padres y hermanos.

A pesar del quiebre familiar, otros medios británicos como The Mirror indicaron que Brooklyn mantiene contacto con sus abuelos, con quienes conservaría un vínculo afectuoso. “Hay mucho cariño, y eso nunca ha fallado”, señalaron.

Beckham Brooklyn

Cabe señalar que la ruptura entre Brooklyn y sus padres habría comenzado después del anuncio de su casamiento con Nicola Peltz. La pareja contrajo matrimonio el 9 de abril de 2022 en la finca de la familia de la novia, en Palm Beach, Florida, en una celebración de gran despliegue que captó la atención de la prensa internacional. Aquella boda, marcada por el lujo y la exposición mediática, fue el primer ámbito en el que comenzaron a percibirse tensiones familiares. El compromiso había sido anunciado en julio de 2020, a solo seis meses de iniciada la relación, y la propia actriz reveló que Brooklyn había adquirido el anillo tres meses antes de realizar la propuesta oficial.