Busy Philipps celebró los seis meses de su cirugía cerebral y llevó tranquilidad sobre su estado de salud

Seis meses después de haberse sometido a una compleja cirugía cerebral, Busy Philipps recurrió a las redes sociales para celebrar su recuperación y llevar tranquilidad a quienes siguen con preocupación su estado de salud. La actriz de 47 años publicó un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram para recordar el día en que los médicos le extirparon un tumor y mostrar cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida.

“Ayer se cumplieron seis meses desde que una cirugía cerebral sacó ese tumor de mi cabeza”, escribió Philipps junto a una serie de emojis festivos. Lejos de adoptar un tono solemne, la intérprete volvió a apelar al humor que la caracteriza para referirse a una experiencia que, según admitió recientemente, marcó “los seis meses más extraños” de su vida.

Busy Phillips: “Estoy agradecida de estar viva” CJ Rivera - Invision

Entre las imágenes, Philipps incluyó la captura de una conversación con Birdie, su hija mayor, de 18 años. En el intercambio, la joven le contó que una persona había preguntado en Instagram cuánto tiempo de vida le quedaba. Sorprendida por la dimensión que había tomado la noticia, la actriz respondió con ironía. “Creen que te estás muriendo, reina”, agregó Birdie. “Bueno, entonces se van a llevar una grata sorpresa”, contestó su madre, decidida a desactivar con humor las especulaciones.

La publicación también trajo otra novedad. En una fotografía frente al espejo, vestida con una bata médica, Philipps confirmó que los resultados de su última mamografía habían sido normales. “¡Salió todo bien también!”, celebró.

La actriz reveló públicamente su diagnóstico a fines de agosto. Todo comenzó en febrero, cuando decidió realizarse una resonancia magnética de cuerpo completo pese a no presentar síntomas evidentes. El estudio detectó una lesión cerebral y los exámenes posteriores confirmaron que se trataba de un oligodendroglioma de grado 2, un tumor poco frecuente y de crecimiento lento que estaba ubicado en el lóbulo frontal.

Busy Philipps, de 47 años, contó la situación de salud que atravesó a principios de año

La masa, de aproximadamente 2,6 centímetros, fue retirada el 2 de marzo mediante una intervención que se extendió durante unas cinco horas. La biopsia determinó que el tumor era maligno, aunque los especialistas le explicaron que, dentro de este tipo de gliomas, presentaba un pronóstico favorable. La detección temprana permitió extraerlo antes de que provocara síntomas y, por el momento, Philipps no necesita someterse a quimioterapia ni radioterapia. De todos modos, deberá realizarse controles periódicos para vigilar una posible reaparición.

Su recuperación sufrió un contratiempo pocas semanas después. En abril, una dermatóloga advirtió que la cicatriz de la operación no tenía un aspecto normal y le recomendó ponerse de inmediato en contacto con sus cirujanos. Los estudios revelaron una infección por estafilococo en la zona de la incisión, por lo que la actriz tuvo que regresar al quirófano para una segunda intervención de limpieza quirúrgica. Aunque la infección fue detectada antes de que avanzara, Philipps reconoció que aquel episodio la golpeó emocionalmente y le hizo sentir que volvía al punto de partida.

“Estoy agradecida de estar viva”

Busy Philipps hoy se siente “la chica más afortunada del mundo” por haber detectado el tumor a tiempo Jamie McCarthy - Getty Images North America

Durante todo el proceso contó con el apoyo de sus hijas, Birdie y Cricket, de 13 años; de su exmarido, el guionista y director Marc Silverstein, y de su amiga Michelle Williams, a quien conoció durante las grabaciones de Dawson’s Creek. A pesar del diagnóstico y de las dos operaciones, retomó rápidamente su actividad profesional y comenzó a trabajar en Cupertino, la nueva serie de CBS creada por Robert y Michelle King.

Ahora, al cumplirse medio año de la primera cirugía, Philipps celebra el presente: “Estoy agradecida de estar viva”, había expresado al hacer público el diagnóstico. También explicó que decidió contar su historia para alentar especialmente a otras mujeres a escuchar su intuición, defenderse como pacientes y buscar una segunda opinión cuando sienten que algo no está bien. La actriz continuará bajo supervisión médica, pero enfrenta el futuro con optimismo.