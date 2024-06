Maquillaje, diseños exclusivos y seguridad privada: 5 actrices reconocieron lo “caro” que les resulta ser famosa

Escuchar

Son cinco de las actrices mejores pagas del mundo. Ganan millones de dólares con sus películas. Sin embargo, es bien sabido que no todo lo que brilla es oro... Sharon Stone, Margot Robbie, Sydney Sweeney, Rachel Bloom y Busy Philipps revelaron que la fama les trajo algunos sinsabores financieros. Sus regalías son abultadas, pero también sus gastos: “Ser famoso es bastante caro”, le aseguraron las artistas a la prensa. Las estrellas detallaron que deben invertir gran parte de sus ingresos en gerentes, agentes y otros miembros de equipo, y que esos gastos tan altos les dejan poca liquidez.

Sharon Stone: “Todos esperan que los invite yo”

Sharon Stone: "Es muy caro ser famoso" Grosby Group

Sharon Stone compartió recientemente que una de las principales desventajas de la fama es lo costosa que puede llegar a ser. “Es muy caro ser famoso. Salís a cenar y hay 15 personas en la mesa. ¿Y quién recibe la cuenta? Cada cena a la que voy me sale alrededor de 3000 dólares. Todos esperan que los invite yo”, compartió Sharon. Pero eso no es todo. Tras su salto a la fama con Bajos instintos, los admiradores seguían cada uno de sus pasos. Una vez, mientras viajaba en una aerolínea pública, el avión de Sharon tuvo que dar media vuelta porque, según trascendió, un fanático se volvió muy agresivo.

“ No sólo los amigos y familiares esperan que uno pague por todo, sino que también resulta costoso pagar a publicistas, maquilladores y gerentes, además de un equipo de seguridad”. Como Sharon aseguró que no podía permitirse un equipo de seguridad privado, decidió mudarse a una casa dentro de un barrio cerrado que le también le significó un gasto importante.

Margot Robbie: “Tenés que poder pagar tu propia seguridad”

Margot Robbie: "Siempre necesitás hacer un trabajo que pueda sustentar financieramente ese estilo de vida que es increíblemente caro" Evan Agostini - Invision

Margot Robbie aseguró que cuando comenzó su carrera en Hollywood no tenía idea en qué se estaba metiendo. Ella alcanzó una gran popularidad gracias a su papel en Suicide Squad, y eso al principio la entusiasmó, pero el lado B de ese éxito no tardó aparecer: tuvo que contratar un equipo de seguridad que le resultó increíblemente caro. “Hay muchas cosas que aprendés en el camino, como cuando recibís amenazas de muerte y te das cuenta que lo más inteligente es tener un equipo de seguridad que verifique los antecedentes de quien las envió para ver si hay algún historial de violencia. Además necesitás saber si precisás seguridad para asistir a ciertos eventos. Y cada verificación de antecedentes cuesta unos 2000 dólares. Es algo que hay que tener en cuenta cuando uno comienza una carrera en Hollywood”, explicó al Hollywood Reporter.

“Es un tipo de carrera diferente. Siempre necesitás hacer un trabajo que pueda sustentar financieramente ese estilo de vida. No podés simplemente hacer películas independientes por el resto de tu vida. Ahora tenés que poder pagar tu propia seguridad. Ojalá alguien me hubiera explicado muchas de esas cosas desde el principio”.

Rachel Bloom: “Pago los vestidos para cada alfombra roja”

Rachel Bloom, la complicada Rebecca en Crazy Ex Girlfriend, reveló que le resulta muy costoso vestirse de gala para todos los eventos a los que debe asistir por su trabajo

La actriz de Crazy ex-girlfriend, Rachel Bloom, admite que uno de los gastos más importantes los enfrenta en cada alfombra roja a la que asiste. Bloom explicó en varias oportunidades que los diseñadores a menudo no quieren vestirla para eventos porque no es talla cero y ella tiene que pagar de su bolsillo un montón de dinero en vestidos. De hecho, gastó 3500 dólares en el vestido de Gucci que usó en los Emmy de 2017. “Es difícil conseguir lugares que me presten porque no soy talla cero, pero también puedo permitírmelo, así que está bien”. “Siempre puedo revenderlo. Tengo una cuenta en un sitio online de reventa de ropa de segunda mano, en donde vendo mis prendas para recuperar algo de dinero”, reveló.

Busy Philipps: “El cabello, el maquillaje y el vestuario cuestan muy caros”

La actriz Busy Philipps, conocida por la serie de televisión Dawson's Creek, reveló los altos gastos que costea en peluquería, maquillaje y vestuario LA NACION

Busy Philipps también apuntó que las alfombras rojas y otros eventos pueden resultar costosos para una celebridad. Además destacó que cuando promociona una película o proyecto por cuenta de un empleador, solo se cubre una parte de los costos de preparación. “Tengo que esforzarme continuamente... con el cabello, el maquillaje, el vestuario y lo que cuesta... Miro el dinero que supuestamente estoy ganando y si resto los gastos no queda mucho. La compañía cinematográfica o la productora solo paga un porcentaje de mi cabello, maquillaje y vestuario, y tengo que compensar el resto”, le dijo a Page Six. “ Entonces te quedás con mil dólares en tu bolsillo y, al final del día, pensás: ‘¿Qué estoy haciendo?’ admitió.

Sydney Sweeney: “Ya no les pagan a los actores como antes”

Sydney Sweeney: “Si quisiera tomarme un descanso de seis meses, no tengo ingresos para cubrirlo” instagram.com/sydney_sweeney

Es una de las actrices más exitosas y prometedoras. Sin embargo, recientemente Sydney Sweeney reveló que a pesar de su éxito, probablemente no podría tomarse un tiempo libre en el trabajo y aun así pagar sus cuentas. Dijo que, como celebridad, gran parte del dinero que gana se va en el equipo que sostiene su carrera: “Si quisiera tomarme un descanso de seis meses, no tengo ingresos para cubrirlo”, disparó, a modo de ejemplo. “No tengo a nadie que me apoye; no tengo a nadie a quien pueda recurrir para pagar mis cuentas o pedir ayuda”, explicó.

Y agregó: “Ya no les pagan a los actores como antes. A las estrellas establecidas todavía se les paga, pero tengo que darle el cinco por ciento a mi abogado, el diez por ciento a mis agentes, el tres por ciento o algo así a mi gerente comercial. Tengo que pagarle a mi publicista todos los meses, y eso es más que mi hipoteca”. “Si solo actuara, no podría pagar mi vida en Los Ángeles. Acepto acuerdos con marcas porque no tengo opción”, explicó. Y reconoció: “Logré comprar mi propia casa, pero ya no tengo dinero ni para una puerta más”.

