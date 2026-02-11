Dónde ver Dawson’s Creek, el mayor éxito de James David van der Beek

La muerte de James Van Der Beek, a los 48 años, volvió a poner en primer plano a la ficción que lo lanzó a la fama mundial: Dawson’s Creek. El actor, recordado por su papel de Dawson Leery, atravesaba una dura batalla contra el cáncer colorrectal desde hace varios años, según confirmó el sitio TMZ.

Estrenada en 1998 por Columbia TriStar Television, la serie se convirtió en uno de los mayores éxitos juveniles de fines de los 90 y principios de los 2000. Con seis temporadas, la ficción no solo marcó una época, sino que redefinió el drama adolescente al abordar con sensibilidad temas como la sexualidad, la identidad, la amistad y los conflictos familiares.

Dawson’s Creek fue estrenada en 1998 (Foto: Redes Sociales)

Actualmente, las seis temporadas completas de Dawson’s Creek están disponibles en Prime Video. En Estados Unidos, también puede verse a través de Netflix, lo que permitió que nuevas generaciones descubrieran la historia ambientada en el ficticio pueblo de Capeside.

Además de Van Der Beek, el elenco principal estuvo conformado por Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson. Los cuatro protagonistas se convirtieron en referentes de la televisión juvenil de la época y continuaron luego con destacadas carreras en cine y televisión.

La razón por la que las actuaciones de los artistas trascendieron más de 25 años es porque los personajes de la serie debatían sobre vocaciones, amores no correspondidos, su sexualidad y la transición a la adultez con diálogos intensos y reflexivos. Incluso, fue la primera vez que la televisión estadounidense mostró un beso entre personas homosexuales, lo que generó una ola de críticas durante la época.

El emotivo reencuentro de los protagonistas de Dawson’s Creek

En septiembre de 2025, el elenco se reencontró en un evento benéfico en Nueva York. Aunque Van Der Beek no pudo asistir por cuestiones de salud, envió un video que fue proyectado durante la velada. “Llevo meses esperando esta noche con ansias, desde que mi ángel Michelle Williams me dijo que la iba a organizar. No puedo creer que no pueda ver a mis compañeros de reparto, a mi hermoso elenco, en persona”, expresó Van Der Beek en el video.

James Van Der Beek comparte un mensaje conmovedor sobre su lucha en contra del cáncer

El actor agradeció a los presentes y anunció el nombre de su reemplazo. “Gracias por venir. Es una verdadera lección de humildad lo mucho que hicieron por esta noche, y solo quiero darles las gracias. Y, obviamente, en Dawson’s Creek no tuve suplente, pero esto es Broadway y necesitaba uno”, bromeó Van Der Beek para después anunciar a Lin-Manuel Miranda.

Tras divorciarse de Heather McComb en 2009, Van Der Beek se casó con Kimberly Van Der Beek y tuvieron seis hijos. Su esposa e hijos asistieron y participaron activamente en la ceremonia como sus mayores fans.

¿En qué otras películas y series trabajó James Van Der Beek?

Además del reconocimiento que supuso Dawson’s Creek en la carrera de James Van Der Beek, el actor siguió cultivando éxitos. Entre ellas se encuentran: