Cabito: "El periodismo fue funcional a este Gobierno"

A casi dos semanas de las elecciones, Cabito Massa Alcántara reapareció públicamente este martes para dar su opinión sobre el rol del periodismo durante el gobierno de Mauricio Macri. Al ser consultado sobre las declaraciones de Hugo Moyano y Dady Brieva, quienes pidieron que el trabajo de la prensa sea revisado, el humorista dio su punto de vista.

"El periodismo fue funcional a este Gobierno. El gobierno de Macri tuvo un relato y un blindaje mediático que lo ha favorecido muchísimo. Se quejaban del kirchnerismo cuando solo tenía Canal 7 y un par de radios", dijo en diálogo con Radio Mitre. "Los periodistas deberían decirte desde el lugar que hablan. Todos tienen una postura política, se nota desde dónde hablan", continuó.

"Yo creo que hay que fijarse el contexto en el que lo dicen. Lo que dijeron Dady y Moyano fue metafórico. Hay una responsabilidad del periodismo de no preguntar y no ir a fondo", expresó. "Me llama la atención el patrimonio económico de algunos periodistas. Hay mucho dinero que corre debajo de la mesa. No hay independencia de información. Hay temas que fueron tapados", afirmó.

También aseguró que todos deben hacerse cargo de sus opiniones: "Hay que ver de qué manera lo dicen. La gente se tiene que hacer cargo de las cosas que dice. Pondría en duda el periodismo independiente. A Macri no paraban de tirarle centros".

Durante la entrevista, Cabito se mostró optimista por el triunfo de Alberto Fernández. "Es una fórmula que yo apoyé y que prefiero. Creo en la honestidad intelectual de las personas, apoyo más a las ideas que a las personas. No creo para nada en la teoría del derrame. La única manera de salir adelante es favoreciendo la producción, el crecimiento de las pymes. Yo no voy a comprar al supermercado, compro en la verdulería, compro en la carnicería. Acá no protegemos el mercado interno", opinó.

"Acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado", había dicho Brieva en una entrevista televisiva en la que pidió que los profesionales de prensa no salgan "indemnes". El actor se refirió a la cobertura de los actos de corrupción del kirchnerismo. Allí propuso crear una Conadep para periodistas, en referencia a la comisión creada por el presidente Raúl Alfonsín para investigar las reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el último gobierno militar.