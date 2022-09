Calu Rivero habló sobre su relación con Aíto de la Rúa y su embarazo: “Estamos maravillados”

Trece años después del noviazgo que los unió durante su juventud, Calu Rivero y Aíto de la Rúa se reencontraron y están esperando un hijo . Con tres meses de embarazo, la actriz rompió el silencio y reveló detalles acerca de esta nueva etapa en su vida.

En una entrevista con LAM (América), Dignitiy [como prefiere llamarse desde hace un tiempo Calu] contó que atraviesa un momento de gran felicidad y se refirió a la dulce espera y al vínculo que la une con el papá del bebé.

Tras recibir las felicitaciones del cronista por la llegada de la maternidad a su vida, la actriz que en los últimos años también fue noticia por sus acusaciones de abuso contra Juan Darthés reflexionó: “Todo tiene que ver con todo, el momento en el que sucede. Poder compartir en el podcast [su nuevo proyecto por Spotify] y en las redes el proceso, habla de que yo ya sané. La vida viene cuando hay sanación, como en este caso” , mencionó.

Rivero confirmó que se siente muy feliz junto a su pareja, de quien se había separado en 2008, tras un breve noviazgo. Sobre la sorpresa que provocó su reencuentro con el hijo del expresidente, Calu explicó: “Nadie se lo esperaba porque yo no ando contando. Cuando estuve sin redes [sociales], me decían: ‘dónde estás, qué te pasó’, ‘no me pasó nada, estoy viviéndola bárbaro, lo que pasa es que no la estoy contando’”.

Rivero y De la Rúa se dieron una nueva oportunidad en el amor y mantuvieron la relación bajo total hermetismo hasta que se dio a conocer la noticia del embarazo de la actriz. “Con Aíto nos conocíamos de antes, fuimos novios, y trece años después nos reencontramos en Uruguay. Belleza, la vida, lo que ya está escrito”, expresó la artista.

Calu aclaró que, tras la separación, la pareja mantuvo el contacto. “Quedamos siempre muy bien, porque él para mí es un hermoso hombre y lo sentí siempre familia”, dijo. Sin embargo, aclaró que el reencuentro también fue una sorpresa incluso para ella. “Ni me imaginaba que 13 años después... Quién te lo iba a decir, ¡padre de mi hijo! Él también está sorprendido con eso, pero maravillados y confiados en lo que ya está escrito”, remarcó.

La pareja desconoce por el momento el sexo del bebé. “Como decía mi abuela, mientras sea sano mental, física y espiritualmente, bárbaro”, manifestó Dignity, quien acaba de lanzar el proyecto Esto me importa, un nuevo podcast de Spotify en el que aborda temas de salud mental y emocional.

Una historia de amor gestada en Punta del Este

Los flamantes padres del futuro bebé se conocieron en el verano de 2008 en Punta del Este y trece años después se reencontraron en el mismo lugar. En su primer noviazgo, tuvieron un romance breve pero intenso y, sobre todo, de mucha exposición. Por entonces, Rivero daba sus primeros pasos en la actuación y, con mucho éxito, en programas como Patito feo y Casi ángeles, al tiempo que desplegaba a pleno su título de it-girl. “Nos mimamos, nos seducimos, nos besamos. Lo nuestro es así, no necesita explicación. Somos y punto”, decía ella sobre su relación con Aíto.

Calu Rivero y Aíto De la Rúa en Punta del Este

Los paparazzi no los dejaban en paz, pero fue un romance de verano. La separación fue en buenos términos y no hubo escándalos; simplemente se apagó el fuego. Quedaron con buena relación y conversaban cada vez que se cruzaban, de casualidad o por las artimañas del destino. Ella siguió trabajando como actriz y como modelo, se metió de lleno en un camino espiritual, levantó su voz para contar su dura experiencia con Juan Darthés durante las grabaciones de Dulce amor, adoptó el nombre de Dignity y se mudó a los Estados Unidos. Por su parte, Aíto vivió durante algunos años en Ámsterdam y se interesó en los beneficios terapéuticos de la psilocibina, un componente presente en los hongos alucinógenos. “Lamentablemente, en la Argentina no está permitido trabajar con estas sustancias porque el marco legal no lo permite, pero es un tema muy interesante que puede darle solución a muchas cosas”, contó en una entrevista radial hace un tiempo. Las únicas coincidencias de la actriz y el empresario en los últimos años son los muchos viajes de ambos y que los dos se interesan por la espiritualidad y la sustentabilidad: viven en estrecho contacto con la naturaleza y apostando a la vida saludable.

Más de una década después de ese último beso de despedida, volvieron a mirarse como si el tiempo no hubiese pasado. Fue durante este verano, también en Punta del Este. Y como la primera vez, se encontraron de casualidad en una fiesta de amigos en común. Al principio se escondieron, porque ni ellos sabían qué les estaba pasando y no querían que les preguntaran nada. Hasta que un paparazzi indiscreto mostró la primera foto de la pareja caminando muy acaramelada, en las playas de José Ignacio. Para entonces los dos estaban más relajados y ella pasaba muchos días en la chacra familiar de De la Rúa, La Colorada, en Rocha. Ninguno de los dos confirmó ni negó nada hasta que se filtró la información sobre el embarazo de Calu y ella posteó una foto en la que se los ve de lejos, y escribió: “Brillar como el sol”.

