Calu Rivero adopta una nueva estrategia legal contra Juan Darthés: “Un abusador no tiene derecho a reclamar daños y perjuicios”

Calu “Dignity” Rivero ha modificado su estrategia jurídica frente a la demanda civil que le inició Juan Darthés, luego de que ella afirmara públicamente que el actor, acusado de violación por Thelma Fardin y quien se encuentra prófugo de la justicia nicaragüense, la acosaba durante las grabaciones de la telenovela Dulce amor.

La actriz cambió de abogados y es ahora representada por la letrada Raquel Hermida, quien actuó en la causa de Anita Co frente al mismo Darthés y quien ahora trabajará en el caso junto a la especialista en derecho civil Marcela Arvia.

Dignity asegura que ya no toma decisiones “desde el miedo sino desde el amor” y sostiene que por eso desea “cambiar la historia en materia de daños” como respuesta a la demanda que le inició Darthés en 2018, que actualmente lleva el juzgado civil 39. “Voy a luchar para instalar la perspectiva de género en sede civil. Quiero ver cambios en la Justicia”, manifestó la actriz.

“Un abusador no tiene derecho a daños y perjuicios”, añade su abogada . En diálogo con LA NACION, Hermida explica que, frente a la demanda civil por daños y perjuicios iniciada por Darthés, “la defensa a partir de ahora va a ser netamente penal”. Y explica que ello estará motivado en que Rivero “es víctima de abuso sexual por parte del actor, por eso le corresponde una defensa penal”, afirma.

“Ahora va a ir a pericia psicológica y psiquiátrica, fundamentando los daños y perjuicios que sufrió Calu a través del abuso, lo cual es claro de ver, puesto que ella era una actriz de primera línea y en este momento está sin trabajo debido al abuso sexual causado por Juan Darthés. Vamos a demostrar el abuso en sede civil con pericias psicológicas y psiquiátricas”, insiste Hermida.

Calu Rivero fue la primera de varias actrices en denunciar públicamente por abuso a Darthés. Todas ellas fueron mujeres con las que trabajó a lo largo de su carrera como actor. Dignity aseguró en 2017 que este se propasaba con ella en las escenas que tenían juntos cuando trabajaron en Dulce amor. De hecho, cuando promediaba la novela, Rivero sorprendió a todos abandonando la tira. En aquel momento, comenzaron a sonar los rumores y algunos medios también se atrevieron a mencionar la palabra abuso como causa de su renuncia. Ella desmintió siempre la segunda versión, pero luego de varios años decidió referirse públicamente a ello.

“Tuve una experiencia muy mala con el otro actor principal. Ese tipo estaba abusando de su poder modificando las escenas para tocarme, para besarme de más de una manera horrible”, decía entonces la actriz sobre su experiencia mientras rodaba la ficción de Telefe en 2012, momento en el que aún el #MeToo no se había convertido en movimiento. Y agregaba: “Cuando esto empezó a ser una mierda para mí intenté hablar con él a través de la redes sociales porque no tenía su teléfono y nunca quise estar en contacto de otra manera que no sea actuando. Le envié un mensaje privado en Twitter diciéndole: ‘Esto es todo, no puedo, no quiero estos besos, necesito que entiendas y necesito que cambies’ y su respuesta fue: ‘Está bien, podemos hablar con el productor para cambiar la historia, quizás podemos sacarte del programa’”.

Cuando Calu finalmente decidió hablar, una de las actrices que salió rápidamente a respaldarla fue Griselda Siciliani, compañera de ambos en Patito feo. Con el correr de los meses, decenas de colegas comenzaron a brindarle abiertamente su apoyo. La declaración de Dignity animó a Anita Co y a Natalia Juncos a dar testimonio sobre situaciones similares vividas junto al actor. A modo de respuesta, Darthés decidió demandarla por injurias.

Más tarde, en 2018, el colectivo Actrices Argentinas llamó a una conferencia de prensa para acompañar la denuncia de violación de Thelma Fardin, respaldada por el Ministerio Público Fiscal de Brasil, que este año acusó formalmente a Juan Darthés por violación. Esto significa que la justicia de ese país consideró que las pruebas presentadas eran suficientes para iniciar un proceso penal en ese país, del que es oriundo el intérprete.

Este mismo año, la Justicia también sobreseyó a la actriz Anita Co en la causa por injurias que le inició Darthés en 2018, luego de que la artista lo acusara públicamente de haberla acosado.

En estos momentos, mientras que tres Ministerios Públicos Fiscales -los de Nicaragua, la Argentina y Brasil- investigan la denuncia por abuso sexual presentada por Fardin, el actor sigue afirmando su inocencia. Darthés permanece prófugo de la justicia nicaragüense desde hace más de dos años y ha mantenido un hermético silencio a lo largo de este período.

Sin embargo, en mayo de este año el actor se presentó en el programa de televisión brasileño Domingo Espetacular a través de un audio en el que respondió una sola pregunta en portugués y volvió a asegurar que es “inocente” de todo lo que se lo acusa.