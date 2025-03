Calu Rivero publicó una búsqueda para una niñera y generó polémica con los requisitos

Carla Soledad Rivero​, conocida popularmente como Calu Rivero, publicó en las historias de Instagram una vacante para conseguir una niñera que cuide a sus hijos en medio del próximo viaje familiar. Según la información que brindó, deberá acompañarla en este nuevo destino y para ello agregó una serie de requisitos que son esenciales cumplir. Rápidamente, se volvió viral y llegó a recibir decenas de propuestas.

La actriz tiene dos hijos pequeños fruto de su relación con Aito de la Rúa: Tao, de dos años, y Bee, que nació el 18 de octubre pasado. Al tratarse de una edad en la que requieren supervisión constante, es que abrió la postulación para contratar a un “alma viajera” que la ayude con el cuidado, al igual que otras celebridades que tienen una acompañante cuando viajan.

La propuesta curiosa de Calu Rivero para contratar a una niñera (Fuente: Instagram/@lacalurivero)

Es por eso que desde Instagram hizo un primer llamado y explicó: “Estoy buscando una niñera, pero no cualquier niñera, no alguien que le guste ‘estar con los niños’ nomás. Busco esa persona que entienda el arte de cuidar, sostener y acompañar”. Y a continuación se preguntó: “Cuidar es un arte. ¿Dónde se busca? ¿Dónde recomiendan? ¿Es una búsqueda en peligro de extinción?”. Al mismo tiempo insistió: “¿Dónde están? ¿Dónde se han ido? ¿Siguen existiendo o es que me perdí de algo?”.

Después de esa aclaración, informó sobre los requisitos que serían necesarios para obtener el puesto. En especial, advirtió que su familia “es nómade”, que viajan en constancia, se mueven y cambian de aire. “Busco alguien que vibre con eso, que sea parte del ritmo, que tenga esa chispa de organizar sobre la marcha y hacer que todo fluya. ¿Existís? Escribime. Call to action (Llamado a la acción)”.

Calu Rivero mencionó qué cosas son importantes tener en cuenta para convertirse en la niñera de sus hijos (Fuente: Instagram/@lacalurivero)

Al parecer, recibió decenas de mensajes de parte de las aspirantes a convertirse en la niñera de Tao y Bee. Por ese motivo, dejó en claro: “Gracias. Para no perder ningún detalle en este casting de almas viajeras, te pido que me envíes un mail a dignityrivero@gmail.com con estas preguntas respondidas”.

En la siguiente historia ideó un cuestionario con la información que ella necesita conocer de la otra persona para, tal vez así, contratarla. Además de los datos básicos, destacó: “¿Cuál es tu magia? Eso que te hace única para este rol”. También incluyó: “¿Cuál es tu superpoder? (Tu gran fortaleza) ¿Tu kriptonita? (Tu mayor debilidad) ¿Te gusta el campo? (Porque acá hay más verde que wifi)”.

Por último, la actriz concluyó: “Si sentís que este viaje es para vos, te leo con ganas. ¡Vamos a ver qué destino nos cruza!”.

Calu Rivero instó a que se anote esa "alma viajera" que desee ser niñera de sus hijos (Fuente: Instagram/@lacalurivero)

Esta convocatoria la realizó ubicada en José Ignacio, Uruguay, donde reside con toda su familia. A pesar de tener viajes frecuentes a Buenos Aires, la actriz se instaló en el país vecino, en un entorno rural y con poca presencia de edificios. Es por ese motivo que insistió en que la persona que busca debe adaptarse a ese modo de vida.

A fines de febrero enseñó cómo son sus días en el campo, en especial hizo públicas algunas imágenes de la celebración del cumpleaños de Tao. Alli le organizaron un festejo íntimo en la propiedad rural, con sus amigos y personas más cercanas. Según las fotos, la temática fue de caballos, el animal favorito del niño.

Si bien busca mantener un perfil bajo, en ocasiones, Calu Rivero elige compartir en las redes sociales un poco de su vida familiar con su pareja y padre de sus hijos, al tiempo que reflexiona sobre la maternidad y el rol de la mujer actual.