El divertido festejo que Calu Rivero le preparó a su hijo Tao por sus 2 años

A cuatro meses de convertirse en madre por segunda vez junto a su pareja, Aíto de la Rúa, esta semana Calu Rivero celebró el cumpleaños número 2 de Tao, su primogénito. Fue un festejo muy especial al aire libre en Uruguay con temática de caballos, instrumentos musicales, una torta casera y una puesta de sol de ensueños.

“¡Feliz cumpleaños Tao! Pura vida. 22/02″, escribió Rivero en la publicación que hizo en Instagram para compartir con su casi un millón de seguidores el festejo de cumpleaños de su hijo mayor. El pequeño cumplió años el sábado y le organizaron una íntima celebración en José Ignacio con sus amigos y personas más cercanas. Según se pudo advertir, la temática fue de caballos, el animal favorito del niño.

El festejo de Tao fue en José Ignacio y dijeron presentes varios amigos y familiares (Foto: Instagram @lacalurivero)

Justamente la torta casera en color rosa y con forma de corazón estaba cubierta de velitas celestes y en el centro tenía como decoración la imagen de un caballo con un moño y un bonete de cumpleaños.

En esta oportunidad, la actriz decidió que el festejo de Tao fuera extremadamente relajado y en contacto directo con la naturaleza. A la hora de soplar las velitas, los invitados se ubicaron sobre una manta que había en el césped y ubicaron la torta sobre una caja. La decoración también fue discreta, solo algunas guirnaldas y un globo con forma de número dos, colgado en un árbol.

Calu con Tao, su hijo mayor junto a Aito de la Rúa (Foto: Instagram @lacalurivero)

Durante el cumpleaños los niños se divirtieron jugando con distintos instrumentos musicales (Foto: Instagram @lacalurivero)

La actriz compartió imágenes de la celebración y parte del menú (Foto: Instagram @lacalurivero)

Además, pasaron la mayor parte del festejo al aire libre y los niños se divirtieron con los mini instrumentos musicales de madera: había desde un piano hasta un xilofón y también una pandereta y un ukelele. También hubo tiempo para bailar e incluso el cumpleañero ofició de DJ.

Mientras los niños se divirtieron con los distintos juegos, los adultos aprovecharon para ponerse al día y degustar una focaccia y otros panes caseros. Para coronar el día, los invitados disfrutaron de un espectacular cielo naranja y vieron la puesta del sol.

Rivero se mostró feliz de acompañar a su hijo y no dudó en llenarlo de besos y abrazos durante todo el festejo. Además, las imágenes dieron cuenta de que Bee, su bebé de cuatro meses, también estuvo presente en el cumpleaños de su hermano mayor. Asimismo, la actriz dejó entrever el look que eligió para la ocasión y, en línea con la temática del festejo, optó por estar canchera y relajada. Lució una túnica marrón con trasparencia y debajo el traje de baño. Optó por un par de ojotas y se recogió el cabello en un rodete alto para estar más cómoda.

Rápidamente, sus seguidores reaccionaron a la publicación y no dudaron en saludar al cumpleañero. “Feliz cumple al DJ Tao. Siempre bendecidos por su alegría y curiosidad”; “¡Te lo pido! ¡Feliz todo Tao bello! A seguir bailando, saltando, viviendo! ¡Los quiero!“; ”Feliz cumpleaños Tao"; ”Me encantó, simple y feliz. Recordar la mejor torta es la que hace mamá, nunca se olvida” y “Amé la decoración simple con el 2 en el árbol. Me encantó”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el posteo.

Los seguidores de Calu Rivero saludaron a Tao por sus dos años (Foto: Instagram @lacalurivero)

Si bien busca mantener un perfil bajo, ocasionalmente Calu Rivero elige compartir en las redes sociales un poco de su vida familiar con Aíto de la Rúa. Justamente, el 18 de octubre nació su segunda hija y no dudó presentársela a sus fans. “Estamos completamente enamorados. Bienvenida Bee. Que la vida siempre nos encuentre despeinados Aito, ¡te amo!”, escribió la actriz en un posteo que hizo en Instagram. El nombre que eligieron para la niña despertó la curiosidad de sus seguidores. Además de significar “abeja” en inglés, Bee viene del latín beatus, “bendito” y viatrix, “viajante”.