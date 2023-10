escuchar

Cameron Diaz no suele hablar de su vida privada. Sin embargo, su paso por el show de Jimmy Fallon esta semana hizo que, por un instante, la actriz abra las puertas de su intimidad y revele cómo vive la maternidad a sus 51 años. Feliz por la familia que formó junto al músico Benji Madden , la estrella de Los ángeles de Charlie habló del talento que su hija de tres años comparte con su marido y que la tomó por sorpresa.

Desde que nació, Raddix se ha criado en un hogar muy artístico. Mientras que su madre es una de las actrices más populares de Hollywood, su padre es el guitarrista principal y corista de la banda Good Charlotte, y también toca en Madden Brothers junto a su hermano gemelo, Joel Madden. Por esta razón, no es extraño que la pequeña de 3 años ya demuestre algunas aptitudes o talento para estas disciplinas.

Es que, según reveló su madre, la niña “sabe todas las letras” de las melodías “pegadizas” que toca su padre, así como también las canciones que Madden le inventa y le propone a la hora de jugar. “Tiene las mejores canciones. Suenan en mi cabeza todo el tiempo porque él (en referencia a Benji) se las canta y ella conoce la letra, y es lo más dulce que existe. Realmente eso me mata”, reveló Diaz en su paso por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon este miércoles.

Tras aclarar que a ella también le gustan las canciones infantiles de su marido, la actriz bromeó: “Tiene algunos éxitos. Cada vez que lo escucho, digo: ‘Vaya, eso es pegadizo’”. Al parecer, Raddix piensa lo mismo ya que no sólo se aprende las letras en tiempo récord, sino que también se suma al desafío de improvisar junto a su padre en estos conciertos hogareños.

Cameron Diaz y Benji Madden se casaron a principios de 2015 y, cuatro años después, se convirtieron en padres de esta pequeña a través de un vientre subrogado. Muy enamorada, la actriz siempre destacó el rol del músico como padre y de lo afortunada que es de haber formado una familia junto a él. “Es tan bueno. Es un padre maravilloso. Es increíble”, dijo durante un Instagram Live de 2020.

Cameron junto a la pequeña Raddix y su esposo Madden Grosby Group

Respecto a como ella está viviendo la maternidad después de los 50, expresó: “Es un desafío”. Si bien la actriz reconoce que es uno de los mejores papeles que le ha tocado interpretar, también habló de esos momentos en los que pierde la calma. E inmediatamente, aconsejó a otros padres que se encuentren pasando por la misma situación: “Si explotás, simplemente di: ‘Oh, dios mío. Mami perdió la cabeza, y no quise decirte eso si herí tus sentimientos o si te molesté. Solo quiero que sepas que mamá también es humana’”, lanzó en The Kelly Clarkson Show, en mayo de 2022.

“ Los niños siempre están tratando de expresar sus emociones. No están tratando activamente de ser malos. Mi trabajo es simplemente ayudarla a encontrar las palabras para sus emociones, su experiencia, lo que está pasando, y poder ayudarla a identificarlo y luego superarlo ”, agregó la estrella hollywoodense que estuvo varios años alejada de los sets para dedicarse a su familia.

“No me imagino trabajando en este momento”, explicó en febrero de 2021 en una entrevista mientras justificaba su decisión. “Como madre, tener que estar en un set de cine que me quita 14 horas, 16 horas de mi tiempo con ella, simplemente no podía”, confesó quien por ese entonces no quería tener ninguna “distracción”. “Ahora me siento completa. Encontré a mi marido, comenzamos a formar una familia; todas esas cosas para las que no he tenido tiempo antes. No se trataba solo de no tener tiempo, sino tampoco el espacio para tomar decisiones. Las decisiones correctas para tener eso”, dijo en otra charla con Kevin Hart haciendo referencia a sus deseos de ser madre.

Sin embargo, Raddix ya está más grande y Diaz está retornando de a poquito a la industria. A fines del año pasado, la protagonista de Loco por Mary sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar que sería parte de Back in Action, una película romántica junto a Jamie Foxx.

Cuatro años después de anunciar su retiro de la actuación, Cameron Diaz fue fotografiada en el río Támesis de Londres filmando con el actor Jamie Foxx The Grosby Group - Click News Media/The Grosby Grou

“Jamie Foxx, solo tú podías hacerme volver a la acción. No puedo esperar, va a ser genial”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram al tiempo que comenzaban a circular algunas imágenes en pleno rodaje en Londres junto al actor y la prestigiosa, Glenn Close. Si bien el film de Netflix tenía fecha de estreno para este año, las complicaciones de salud que el protagonista vivió hace unos meses dilataron todos los planes.

LA NACION