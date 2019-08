Cande Ruggeri ya convive con su novio: "Fue difícil contárselo a mi papá"

La modelo apostó a la convivencia con su novio y reveló cómo fue el momento en que se lo contó a su padre.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2019 • 12:39

La modelo Cande Ruggeri, que apostó a la convivencia con su novio Nicolás Maccari, luego de 8 meses noviazgo, le confesó a Pampita Ardohain : "Fue difícil contárselo a mi papá, no sabía cómo decírle que estamos viviendo juntos".

La hija del exjugador de fútbol Oscar Ruggeri blanqueó su romance con el joven empresario de 27 años, nieto del recordado actor Enzo Viena, la Navidad pasada, y desde ese momento no dejan de demostrar su amor en las redes sociales. Ahora que conviven, Cande contó en el programa Pampita Online (Net TV) cómo fue el proceso: "Se fue dando de a poco, no fue que un día le dije: 'Bueno, venite a vivir a casa', sino que iba y volvía con el bolsito hasta que le dije: 'Amor, estamos conviviendo y no lo queremos admitir, ya está'".

La modelo reveló que no fue nada fácil contarle a su papá que estaba conviviendo con Maccari: "Fuimos a comer juntos con mi familia para hacerlo más formal y oficial, y no sabía cómo decirle a mi papá, no pude hacer contacto visual, se lo dije con la mirada baja: 'Bueno pá, con Nico estamos viviendo juntos hace unos meses y estamos muy bien".

Cande Ruggeri contó cómo fue decirle a su papá que convive con su novio: "No sabía cómo empezar, se lo dije con la mirada baja". 01:44

Video

Después de lanzarle la noticia, el reconocido exfutbolista optó por entrelazar la mano de manera muy seria con su yerno, mientras que la madre de Cande estallaba de felicidad y proponía brindar por la pareja.

Ya desde los tiempos en que la modelo participaba de "Bailando por un sueño", en 2015, cada vez que su padre visitaba el piso, uno de los temas infaltables de la previa eran los celos que Ruggeri le demostraba a su hija ante cualquier posible candidato. Y Marcelo Tinelli siempre bromeaba con el exjugador de fútbol chicaneádolo con la vida romántica de la modelo.

En las redes. Hace pocos días la modelo publicó en su Instagram una tierna foto de ambos en su casa, con el romántico mensaje: "Como amo despertarme con vos todos los días".