29 de octubre de 2019 • 11:13

Hace algunos meses, Candelaria Tinelli hizo públicos sus trastornos alimenticios. "Fui muy acomplejada, tuve trastornos alimenticios, pero aprendí que la vida es hermosa", dijo la hija de Marcelo Tinelli vía Instagram, respondiendo a uno de sus seguidores.

Ahora, la cantante subió una foto suya en ropa interior y volvió a referirse a sus hábitos alimenticios. "Merecía ser subida", escribió. " Me estoy rompiendo el alma para tener un poco de masa muscular y estar sana. En la selfie contra el espejo de un baño, se la puede ver a Candelaria vistiendo únicamente una bombacha. En el epígrafe, además, escribió: "Igual cómo amo el vino lpm".

Hace algunas semanas, entrevistada por DiarioShow, la artista habló de la dieta vegana que lleva adelante, aunque evitó evangelizar sobre el asunto. "No me quiero poner pesada, porque acá en la Argentina va un vegano y te revolean algo en la cabeza", dijo. "La verdad que no voy desde ese lado. Voy por el de pensar en todos para intentar reducir el consumo de carne que se que es muy difícil en nuestro país porque somos muy consumidores de carne". También, aseguró que se siente "muy feliz" con el veganismo. "Me encantaría poder llevarle eso a la gente y contarle desde mi lugar que se puede, que no es difícil y que hay un montón de opciones".