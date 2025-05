Cannes, en fotos: de los llamativos looks de Naomi Campbell y Cara Delevingne a la reaparición de Teri Hatcher

Aunque Cara Delevigne no es protagonista de esta historia de amor queer, acaparó todos los flashes. Es que la actriz y modelo sorprendió con un cambio de look que la volvió irreconocible: le dijo adiós a su melena rubia para lucir un cabello castaño oscuro con flequillo al que peinó con un efecto mojado. Su vestido con falda estilo princesa complementó su propuesta para no pasar desapercibida

VALERY HACHE - AFP