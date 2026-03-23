La campaña Silla Monster, creada para visibilizar una problemática argentina, llega a Cannes

CÓRDOBA.- Silla Monster es una silla con ruedas gigantes diseñada para visibilizar y denunciar una problemática que sus creadores definen como “tan cotidiana como indignante”: el bloqueo de rampas y la consecuente falta de accesibilidad al espacio público que se da en la mayoría de las ciudades argentinas.

Esta silla es la protagonista de un video realizado por la Fundación Jean Maggi y la agencia creativa VML Argentina, que en junio será parte de uno de los concursos del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, el prestigioso evento anual de la industria publicitaria.

Silla Monster. La campaña viral para visibilizar una problemática que crece en el país

El video, que ya circula en las redes sociales, nació en el marco de la Semana de la Accesibilidad y apunta a concientizar a la sociedad sobre los desafíos que enfrentan las personas con movilidad reducida.

“Mientras miles de personas con discapacidad luchan por su autonomía y el derecho a circular libremente, un simple vehículo mal estacionado puede convertir un trayecto cotidiano en un obstáculo imposible de cruzar", explican sus creadores.

El video indica que, en los últimos años, los obstáculos en las rampas crecieron un 70%. No se trata solo de vehículos estacionados, sino de escombros, basura, caños atravesados y hasta diseños errados. Hay incluso fallos judiciales a favor de amparos presentados por quienes ven restringida su movilidad por estos problemas.

Inspirada en los vehículos “monsters” —camionetas modificadas con suspensiones reforzadas, motores V8 de gran potencia y neumáticos sobredimensionados—, la silla de ruedas que protagoniza la campaña es capaz de subirse a las veredas y pasar por encima de cualquier obstáculo que impida que las personas con discapacidad puedan moverse libremente.

La silla monster recorrerá el país Fundación Jean Maggi

Jean Maggi, presidente de la Fundación Maggi, plantea que eligieron para mostrar esta problemática “una solución tan absurda como necesaria”. “Creamos la silla que deberían usar las personas con discapacidad para poder atravesar las rampas cuando están obstruidas por los autos”.

Insiste en que ese bloqueo es una de las infracciones más frecuentes, pero también “lamentablemente, la menos visibilizada y denunciada”. El corto ya empezó a difundirse en distintos eventos a lo largo del país, como en la inauguración del TC 2000, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Su misión es recorrer el país para poner en el centro de la agenda pública la necesidad urgente de garantizar el derecho a la movilidad para todos”, sostiene Maggi, de 63 años. Tuvo poliomielitis cuando tenía un año y perdió la movilidad de sus piernas.

En 2016, en Córdoba, puso en marcha su fundación, que tiene como objetivo, además de entregar bicicletas adaptadas a chicos sin recursos —llevan distribuidas 2500 en todo el país, además de 20 en un centro de amputados en Ucrania—, cambiar la visión social sobre la discapacidad. La adaptación de las bicicletas está a cargo de ocho personas con discapacidad.

Del deporte a las pantallas y al espacio

Maggi nació en 1962, en medio de la transición entre las vacunas Salk y la Sabin. Aunque tenía ambas, se enfermó. Pero fue un infarto el que le cambió la manera de ver la vida y lo hizo volcarse al deporte.

Durante casi medio siglo, se manejó con bastones canadienses y silla de ruedas, y en 2013 fue una de las primeras personas del mundo en colocarse un sistema biónico (C-brace) en sus piernas. En 2015, logró alcanzar la cima de Khardung La, la ruta motorizada más alta del planeta, a 5.600 metros sobre el nivel del mar.

“Queremos poner en el centro de la agenda pública la necesidad urgente de garantizar el derecho a la movilidad para todos”, sostiene Maggi Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Siempre creí que los cargos destinados al bien común no son un lugar al que uno llega, sino un lugar del que uno debe saber irse. Si uno se queda demasiado tiempo, el propósito se debilita”, describe para contar que el 28 de abril, cuando se cumplan 10 años de la puesta en marcha de la fundación, dejará la presidencia. “Si hubo logros, ya no me pertenecen, pertenecen a quienes vieron su vida cambiar”, dice.

A mediados del 2020 el documental El límite infinito se estrenó en Netflix. Dirigido por Juan José Campanella, cuenta cómo Maggi alcanzó los 5.600 metros y repasa los 11 días de travesía. El cordobés avanza en sus objetivos con el apoyo constante de su esposa, María Victoria Milano, y sus cinco hijos.

El documental se basa en el libro La aventura de romper límites, escrito por Marco Carlos. Maggi le comentó al autor que quería que lo leyera algún director como Campanella. Así nació el contacto que terminó en la realización del documental.

Jean Maggi con su diploma de astronauta comercial del Nasta Center Gentileza Jean Maggi

Años después, en el 2021, Maggi se graduó como astronauta civil en el National Aerospace Training and Research (Nastar) Center. Su sueño es convertirse en la primera persona con discapacidad en llegar al espacio.

Durante los años de entrenamiento como astronauta, los ejes de su formación fueron los trabajos de respiración y contracción muscular, porque la fuerza que se debe soportar al momento del despegue multiplica el propio peso por seis. La invitación para el curso en la Nastar la consiguió a través de su fundación y se la hizo Space X, la empresa espacial de Elon Musk.

Cuenta que su ambición por ser astronauta se despertó cuando tenía siete años y vio a Neil Armstrong descender a la Luna. Siempre le había parecido imposible, hasta que se comenzaron a hacer realidad los viajes espaciales civiles.