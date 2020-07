La bailarina dejó en claro que no le gustan las devoluciones de Nacha Guevara como jurado Fuente: Archivo

A menos de una semana del regreso del Cantando por un sueño, que se estrena este lunes 27 a las 22.30 por la pantalla de eltrece, Lourdes Sánchez reveló el verdadero motivo por el que no quiso participar del certamen: "Nacha Guevara te destruye la carrera prácticamente".

La bailarina, que está en pareja con el productor Pablo Prada-más conocido como el "Chato" Prada- y con quien tuvo a su hijo Valentín, admitió por qué rechazó formar parte del Cantando 2020. Sin filtro, confesó que el principal motivo es la presencia de Nacha Guevara como uno de los jurados.

"A mí me gusta el desafío, pero dejame prepararme un poquito más, no me gusta hacer las cosas a medias y prefiero esperar al año que viene", dijo en Los Ángeles de la mañana vía Skype.

Angel de Brito, el conductor del ciclo, no se conformó con esa explicación y fue directo al grano: "Me dijeron que le tenías miedo a una jurado". Enseguida, Lourdes asumió que ese rumor es cierto: "Amo a Moria, y no creo que Karina "La Princesita" sea tan destructiva en sus devoluciones, pero sí, Nacha es jodida".

Después fue más filosa y sentenció: "Va y te mata, te destruye, y te arruina la carrera prácticamente". De Brito le recordó un dramático momento ocurrido en 2015 durante el "Súper Bailando", cuando ella bailaba junto a Fernando Dente y estaba al frente de su espectáculo infantil teatral El universo de Lourdes.

En aquel programa Sánchez cantó su hit del momento "Jardín Tintín", y aunque Guevara debía juzgar sus dotes de baile, también le habló de su performance como artista infantil: "Dijiste que te sentís 'incomprendida', bueno, tranquila querida, porque Wolfgang Amadeus Mozart y Vincent van Gogh también se sintieron incomprendidos, y a lo mejor en trescientos años esta canción tuya llega a la gloria".

A casi cinco años de aquellas duras palabras, la bailarina reflexionó: "Me dijo de todo y me hizo llorar, pero ahora estoy más canchera y si me llega decir algo tendría más preparada la respuesta. Te prometo que el año que viene voy a aceptar".