Cantando 2020: cómo se preparan los participantes a días del estreno

Miguel Angel Rodríguez, Melina Lezcano, Flor Torrente, Jey Mammon y Angela Leiva contaron cómo se están preparando para el debut de Cantando 2020

15 de julio de 2020 • 22:40

Si bien todavía no hay fecha de estreno confirmada, ya es un hecho que faltan apenas días para la vuelta del "Cantando" a la televisión. Con un gran jurado -compuesto por Moria Casán, Pepito Cibrián, Nacha Guevara y Karina, "La Princesita"- y un abanico de participantes muy interesante, el reconocido reality de canto promete talento y diversión todas las noches.

Mientras se llevaban a cabo las fotos para la promoción del certamen, algunos de los convocados charlaron con Los ángeles de la mañana y contaron cómo se preparan para este nuevo desafío.

"Estoy muy contento de poder trabajar en la expresión artística más linda, que no es para cualquiera. Por suerte, ando muy bien del oído", comentó Miguel Ángel Rodríguez que asegura que además de música, va a llevar mucho humor a la pista.

Tras explicar que pudo elegir a su compañera de canto -Lula Rosenthal será quien lo acompañe en esta aventura- el humorista confesó cuál es su meta en el certamen: "Vengo a pasarla muy bien, más allá de los códigos que tienen los realities. Me han convocado para hacer lo que sé y tiene que servir para divertir porque la gente lo está necesitando", reveló mientras advirtió que si lo hubieran llamado para el 'Bailando', no hubiera aceptado.

Otro de los talentosos convocados para esta edición 2020 es Jey Mammon. El comediante ya ha demostrado sus dotes vocales en otros realities como Tu cara me suena, lo cual garantiza que su paso será exitoso. "Feliz de estar acá. Para mí este certamen está buenísimo porque es un desafío, tengo muchas ganas de cantar. Las veces que lo hice fue medio en joda, pero ahora tengo ganas de cantar en serio", advirtió.

Sobre las posibles peleas que habrá en pantalla, el actor señaló a Melina Lezcano y Gladys, "La bomba tucumana" como las grandes candidatas a reavivar el viejo conflicto que viene de la pista del 'Bailando'. "Melina y Gladys son como las Samantas del 'Cantando', va a haber un quilombo. Ahí va a haber piñas", afirmó con total seguridad.

Por su parte, Melina Lezcano que escuchaba atentamente desde el piso tomó a gracia el comentario de su compañero y, con mucha complicidad, recordó "los líos que se armaban en las sentencias". Tras confirmar que Juan Pérsico, su compañero de Agapornis, será quien la acompañe en el escenario, aseguró: "Juan no es cantante, pero es súper trabajador y siento que gala a gala vamos a ir mejorando. Yo lo voy a apoyar desde el lado vocal y desde mi experiencia, y él desde lo emocional".

Así como Melina y Jey, otra de las que deleitó al público con sus performances en la pista del 'Bailando' fue Flor Torrente. Esta vez, la hija de Araceli González, vuelve a la pantalla de eltrece para mostrar lo que más le gusta hacer: cantar. "Me gusta correrme de los límites y experimentar cosas nuevas", aseguró quién demostró tener un gran talento en cada cosa que emprende.

En cuanto a cómo se está preparando junto a su equipo, confesó: "Es muy difícil ensayar por Zoom. Se corta, hay delay, así que tenemos que hacer unas movidas importantes para lograrlo. Si uno canta, el otro se graba y después el coach une las voces para que nos escuchemos juntos".

Una de las últimas parejas en incorporarse fue la de Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, exGran Hermano. Muy feliz por ser parte de este ciclo, la cantante de cumbias incentivó a todos sus compañeros a animarse al desafío: "Creo que cada uno de los participantes tiene su ángel, este es un show y no hace falta ser un gran cantante para llegar lejos".

Tras asegurar que ella se anima a cantar de todo, advirtió que las canciones en inglés son las que más la preocupan pero que, aun así, está dispuesta a todo. "Estar en el 'Cantando' es salir de mi zona de confort", confesó.

Con respecto a cómo ve a su colega Karina en el rol de jurado, Leiva opinó: "Me encanta. Se lo merece por su carrera. Por algo la apodaron 'La princesita', tiene muchos años de trayectoria". Sin embargo, y ante la pregunta de si haría algún tema junto a ella, la morocha dejó entrever cierto conflicto del pasado: "Habría que preguntarle a ella. Yo estoy paz y amor".

No conforme, la cronista de LAM indagó más al respecto: "Yo en su momento conté una historia que es la verdad y tal vez a ella no le gustó eso. La distancia la puso ella desde el primer día, pero está todo bien, no pasa nada. Yo la respeto como artista. Ella fue un referente para mí cuando empecé, porque ya se había ganado su lugar en la movida y yo venía a ganarme mi lugar. Después, con el tiempo fui cambiando de referentes", disparó la cantante.