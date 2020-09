Alex Caniggia no quiso hablar de la citación judicial que le llegó

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2020 • 14:23

En el día de ayer, minutos antes de que comience una nueva gala del Cantando 2020, Alex Caniggia recibió una notificación judicial en la productora LaFlia; hecho que fue reflejado en vivo por las cámaras de La previa del Cantando. Si bien en la pista el participante aseguró no saber el motivo de la citación, esta mañana su abogado, Alejandro Cipolla, reveló el delito por el cual lo están notificando.

"Yo no sé nada sobre esta situación", expresó en italiano el participante antes de cantar "Un'estate italiana", el himno del Mundial Italia 90 junto a su compañera Melina De Piano. Mientras su representante contaba que "trajeron una carta para que su abogado fuera al juzgado a notificarse", el hermano de Charlotte volvió a hacerse el desentendido: "Yo no miro el pasado, vivo en el presente".

Si bien es cierto que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia tiene varias causas, esta mañana se conoció la verdadera razón por la cual dos patrulleros fueron a buscarlo a su lugar de trabajo: fue por haber insultado a un agente de tránsito. El incidente habría sucedido meses atrás en el peaje de Hudson cuando el mediático circulaba en su auto junto a su novia Macarena y fue acusado de romper la cuarentena, hecho que en su momento circuló por todos los medios.

Tras aclarar que este delito implicaría cinco días de arresto o el pago de una multa, su representante legal se comunicó con Nosotros a la mañana para dar más detalles al respecto. "Ya me comuniqué con el juzgado contravencional número 27 y me pusieron al tanto del expediente. Si bien no pude tomar vista del mismo porque tienen que aún proveer la presentación, me informaron que se trata de un hecho donde hubo una discusión con un agente de tránsito un tanto subida de tono. Es lo único que sé por ahora", confirmó Cipolla a través de un audio de WhatsApp.