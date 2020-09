Cantando 2020: Alex Caniggia entre sus problemas con la policía y un homenaje a Italia 90 Crédito: Prensa LaFlia

Después de su debut en Cantando 2020 volvió al escenario Alex Caniggia. En esta ocasión, junto a su compañera, Melina De Piano, eligió cantar un tema en italiano: nada menos que Un estate italiana, el himno del Mundial Italia 90. Pero antes, el heredero de Mariana Nannis debió dar explicaciones sobre un hecho ocurrido esta tarde, cuando efectivos de la policía fueron a buscarlo a LaFlia, para notificarlo de una causa en su contra. Como no lo encontraron, le dejaron una carta documento.

"Yo no sé nada sobre esta situación", expresó en italiano. Y entonces, Fabián, su representante, tomó la palabra. "Trajeron una carta para que su abogado fuera al juzgado a notificarse. Dos patrulleros vinieron, y lo que más me llamó la atención es que decía que la carta debía ser entregada acá", señaló.

"¿Qué fue lo que hiciste para que te citaran?", quiso saber la conductora, Laurita Fernández, pero no tuvo respuesta. "Yo no miro el pasado, vivo en el presente", esquivó el participante. También se negó a contestarle a Moria Casán, que quiso saber si había respetado la cuarentena. "Quiero cantar ya", se excusó.

"Yo no soy tan viejo. Solo vi algunos videos, pero no soy muy futbolero. De mi vida privada decidí dejarlo ahí. No soy de ningún cuadro, pero la rompo jugando", explicó cuando Angel y Laurita le preguntaron qué recordaba de aquel mundial y, en especial, del desempeño de su padre, Claudio Paul Caniggia, de quien se encuentra distanciado.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara (8): "Me gustó. Lo noté más seguro a él que a ella. Tiene una ventaja: la parada, se planta de manera especial. Se planta en el escenario y tiene mucho mundo desde muy chiquito; el haber vivido en varios países le da una capacidad de adaptarse, de más grande, lo digo porque a mis hijos les pasa. A Melina no la encontré cómoda, no sé si fue el vestido".

"La otra vez destaqué que tenés todo menos la voz, pero porque te faltaba nivelarla. Meli canta con el corazón, y estuvieron muy afinados los dos. Espero mucho más de ustedes", sumó Karina "La Princesita" (7). "Yo creo que se para bien por las zapatillas", comenzó ironizando Oscar Mediavilla (6). Y continuó: "En la entrada, a Melina le costó acomodarse, pero logró hacerlo. Siempre pensé que Alex cantaba mal, pero cuando empezaste a cantar en cada estrofa lo hiciste muy afinado, no en los estribillos, pero por la tonalidad. En este concurso que tiene tantos matices, no ha sido mala la performance. Usá siempre las mismas zapatillas".

Casán cerró: "Me encantó la pareja. Me gusta más Alex, porque Melina recién empieza y ya se puso nerviosa por la ropa y tiene problemas de divismo con la ropa".

"A mí no me gustaba, teníamos otra opción y queríamos probarla, eso fue todo", explicó el coach, mientras Melina rompía en llanto. "Yo no me quejé. No está bueno que digan que maltraté a alguien", dijo la participante. "A mí me gustó, él tiene onda. Su coach también. Tienen una manera de ser especial, debe ser porque es un chico de mundo, mucho Europa, mucha cosa. Para mí un artista es eso, alguien diferente", siguió su devolución la exvedette, dueña del voto secreto.

