En medio de la polémica, Marcelo Tinelli vuelve al set y Juanita se separó de su novio, Bautista Cuiña

Marcelo Tinelli salió esta mañana por un rato de su reclusión y dio pistas de su presente laboral con un mensaje que compartió en sus redes sociales: en su cuenta de Instagram publicó una foto del detrás de escena de la grabación de la segunda temporada de Los Tinelli, el docureality de Prime Video. Mientras tanto, además de las grietas que trascendieron sobre lo que sucede al interior del clan -enfrentamiento entre hermanas, pases de facturas, deudas y declaraciones cruzadas-, Juanita Tinelli no estaría atravesando un buen momento amoroso: aseguran que se separó de su novio, Bautista Cuiña.

Vuelta al ruedo

En enero de este año, Prime Video estrenó la primera temporada de Los Tinelli, la serie documental que sigue la vida privada y profesional del famoso conductor a través de momentos familiares y cotidianos que muestran facetas inéditas tanto de él como de su clan. En medio del escándalo, el conductor y empresario comenzó con las grabaciones de la segunda entrega y compartió el momento con sus seguidores.

Marcelo Tinelli

En la foto que eligió publicar a primera hora de la mañana se lo ve sentado frente a un espejo con luces mientras una asistente le termina de acomodar el pelo. Con un mate sobre la mesa y varios productos de cosmética, Tinelli mira su reflejo y saca una selfie. “Pelo listo, maquillaje en proceso. Y arrancamos a grabar”, escribió sobre la imagen, arrobó a la plataforma que produce el programa y agregó un corazón rojo. En medio de la tormenta, Tinelli decidió anunciar su regreso.

Una postal del reality Los Tinelli

Desde que comenzó el escándalo -con el comunicado de Juana sobre las amenazas que había recibido- Marcelo Tinelli eligió preservarse. Incluso faltó a los últimos dos programas que conduce en el canal de streaming Carnaval. Luego de algunas publicaciones en donde compartió su punto de vista y sus sentimientos, se mantuvo lejos de los medios hasta el lunes, cuando explicó en el nuevo ciclo de Moria Casán su decisión.

“Quiero en este momento cuidarme un poco de no aparecer y generar cosas peores”, le dijo Tinelli a Casan en un breve audio que le envió para el estreno de su programa de eltrece La mañana con Moria. “Confío en que va a estar todo bien”, completó, con la voz calma y sin dar más detalles de su día a día.

El mal presente de Juanita

Juanita Tinelli junto a Bautista Cuiña (Foto: Captura Instagram/@juanitinelli1)

A las amenazas que sufrió y el enfrentamiento con su padre y su hermana Candelaria, Juana sufrió un nuevo traspié a su ya difícil presente: según aseguró Pepe Ochoa en LAM, la modelo se separó de Bautista Cuiña después de dos meses de relación. “Terminaron a las patadas”, disparó, categórico. “La dejó él a Juanita Tinelli”, sumó. Al ahondar en los motivos del final, dijo que “al principio estaban súperenamorados” pero luego “ella mostró una faceta” que a él no le gustó. “Dijo ‘no es por acá’ . Y la dejó”, completó. “Ella fue muy tóxica con él. El chico es un amor, iba al colegio con mi hijo. Yo lo adoro”, agregó Yanina Latorre.

Bautista Cuiña tiene bajo perfil y estudia Administración de Empresas en una universidad privada de la ciudad de Buenos Aires. Además, colabora en la empresa familiar que lideran sus padres, una reconocida cadena de electrodomésticos.

Juana Tinelli con su ex Camilo ‘Jeta’ Castagnola (Foto: Instagram @juanitinelli)

Cabe destacar que la hija del conductor confirmó su separación de Camilo Castagnola a principios de junio y a través de las cajitas de preguntas de Instagram. “¿Seguís de novia?“, le preguntó un usuario, por lo que su respuesta no pasó inadvertida: ”No, pero toda la gente que pasa por tu vida te deja un aprendizaje". En la misma línea sostuvo: “Agradezco mucho eso y sin rencores”.

La relación de Tinelli y Castagnola se había hecho pública en enero, cuando la modelo compartió una foto en la que se mostró en un boliche dándole un beso en la mejilla al polista. Lo que llamó aún más la atención fue que ella lucía una campera oversize de La Natividad, el equipo de polo al que pertenece el deportista.