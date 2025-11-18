Marcelo Tinelli anunció que deja su programa de streaming

Tras las internas y los conflictos en el clan familiar de Marcelo Tinelli, el conductor decidió dar un paso al costado y darle un cierre a su programa de streaming Estamos de paso, que se emitía los martes y miércoles, a las 20, por Carnaval Stream.

“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente debemos estar. Hoy es uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren de mi presencia y toda mi atención. Hablé con el equipo de Carnaval Stream y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa Estamos de paso no seguirá emitiéndose por ahora”.

Tinelli informó sobre su decisión a través de una historia de Instagram

Noticia en desarrollo