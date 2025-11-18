Marcelo Tinelli anunció que deja su programa de streaming
En medio de una profunda crisis familiar, el conductor informó en sus redes sociales que no continuará con el ciclo de Carnaval
Tras las internas y los conflictos en el clan familiar de Marcelo Tinelli, el conductor decidió dar un paso al costado y darle un cierre a su programa de streaming Estamos de paso, que se emitía los martes y miércoles, a las 20, por Carnaval Stream.
“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente debemos estar. Hoy es uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren de mi presencia y toda mi atención. Hablé con el equipo de Carnaval Stream y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa Estamos de paso no seguirá emitiéndose por ahora”.
Noticia en desarrollo
