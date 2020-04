Carla Peterson: "Me parece rarísimo compartir tanta intimidad"

Cómo pasa su cuarentena Carla Peterson Crédito: Instagram

Se inspiró en un programa matutino que hacía su personaje en Los exitosos Pells y se mandó con un vivo de Instagram . Bien temprano, tipo nueve, Carla Peterson arrancó desde su casa apenas comenzó el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus y hoy, casi un mes después, eso que comenzó como un juego, ya es un ciclo propio. "Es en chiste, para hacerlo todas las mañanas", le contó la actriz a LA NACION. "Empecé porque un amigo me mandó un video de algo que hacía Sol Pells en la tira que dio Telefe hace doce años. Y, bueno, para homenajearla... Es que a mí me funciona mucho levantarme temprano. Hay muchos amigos que saben que estás ahí a esa hora y entonces ya sacás la parte de redes, así no estoy tan enganchada, porque si no estaba todo el día con el teléfono en la mano".

-¿Cómo empezaste a entrevistar gente?

-La primera que apareció fue Muriel (Santa Ana). Ella me empezó a hablar, no sabía ni cómo se apretaba el botón para sumar a alguien. Y bueno, ahí comenzamos con esto de que me había puesto un programa, me puse los anteojos... Me pareció que estar un poco presente podía estar bueno. Un poco de compañía. Y como es a la mañana, te levantás con todos... La idea es un poco esa.

-¿Sentís presión ahora de tener contenido?

-Y a veces pienso cosas para comentar porque vas chequeando todo lo que va pasando. Leo mensajes, un día mostré unas revistas. ¿Viste que todo el mundo se pone a hacer orden? Bueno, mucha gente me empezó a mandar fotos viejas mías. A veces pienso, debería estar intentando hacer un poco de gimnasia más temprano, o alguna otra cosa productiva. Todo el mundo está viendo cómo es vivir así.

-¿O sea que las charlas que tenés con otras personas en tus vivos salen de casualidad?

-Sí, no hay ninguna presión de nada. Ni hablo antes con mis amigas. Ellas saben que estoy haciendo esto, pero bueno, es el que anda despierto por ahí, el que tiene ganas... Salió Diego Reinhold, con él que había hablado antes, pero no habíamos quedado en un día fijo porque a veces la gente no puede.

-El otro día vos misma te quedaste durmiendo...

-Sí, Martín (Lousteau, su marido) tenía que hacer cosas temprano y, bueno, no pude...

Carla Peterson todas las mañanas hace un vivo por Instagram, en donde habla con famosos o con algún miembro de su familia. En las fotos, se la puede ver charlando con Dolores Fonzi y con su papá Crédito: Instagram

-¿Tenés unos productores que te ayudan?

-Diego Betancor, un amigo que es productor, se levanta a la mañana y pone mi programa. Entonces me tira ideas mientras escucha y después tengo otro amigo que vive en Londres, Matías Galán, que sabe de cosas que me pueden divertir, entonces me manda y como él ya despertó hace muchas horas, tiene información nueva, fresca. Compartimos cosas que nos llegan que pueden servir para entretenerse, para distraerse.

-¿Vos ves cosas en redes sociales?

-Sí, recién mientras colgaba la ropa me puse a escuchar a un actor inglés que hablaba con alguien. Me gusta. A veces me parece rarísimo compartir tanta intimidad, yo no soy de hacer eso, pero, bueno, son cosas que se pueden compartir con todo el mundo.

-¿Cómo te pega el aislamiento?

-Siento que hay algo que se terminó, que no es más, que no está más. Ver el mundo parado, las fronteras cerradas... La gente pasa a ser un número, se habla de cifras y gente que muere, muere, muere, muere... Si tenés familiares o gente querida lejos, no sabés cuándo vas a poder viajar a verlos. Yo tengo a mi hermana en Italia, me pasa lo mismo que a muchas personas porque hay algo que quedó así, parado.

-En pausa...

-Sí, pero a la vez tu vida continúa y hay algo que ya no está más.

-¿Eso te angustia?

-Sí, pero no me puedo detener a pensar en eso. La supervivencia me hace pensar que todo va a estar bien. A mí lo que me hace seguir adelante es eso. Me dan ganas de ayudar, de hacer algo y a la vez de cuidarme a mí.

-¿Se te cortó algún proyecto por esta cuarentena?

-Tenía cosas, pero yo hasta que no estoy parada haciendo algo concreto, no me engancho. Iba a arrancar algo en mayo, que por supuesto se pospuso, pero no me agarró en medio de una tira o de una obra de teatro. Eso hubiese sido durísimo.

-¿Salís a comprar o para alguna otra cosa?

-Poco, yo vi cómo venía la situación por mi hermana, entonces fui comprando cosas. Presentía que se venía el momento y trato de arreglarme con lo que tengo. Hago ejercicios de aguantármelo, si me falta algo, chau... Porque tampoco tengo ganas de salir, pero si en algún momento hay que hacer algo para ayudar, habrá que salir.

-¿Cómo se porta tu hijo?

-Bien, es muy tranquilo, le gusta estar en casa. No es de esos chicos que necesitan salir y como está en segundo grado tampoco tiene una exigencia tan grande del colegio. Es un santo, duerme hasta tarde y así me queda la mañana libre.

-¡Para tu morning show... !

-¡Sí! Me divierto un ratito, a veces se hace largo, voy a tratar de cortarlo un poquito. Es un espacio para dar consejos, en realidad no consejos, sino cosas que uno ve que están buenas. Estoy aprendiendo a entender un montón de cosas sobre los vivos de Instagram. La gente pasa por ahí y quizás se engancha o sigue de largo... Te preguntan varias veces los mismo. Estás hablando y contestás, porque me gusta interactuar. Es un momento del día, en donde yo me levanto y aprovecho: leo los diarios, veo las redes, me conecto y ya está. No estoy subiendo otras fotos. Hago eso nada más, comparto ese momento. Está re bueno. Voy a tratar de llegar hasta el último día de la cuarentena y después chau, me despido. Ya estoy pensando en el último programa.