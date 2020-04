Las actrices y amigas charlaron de todo en una transmisión en directo

Como ya es costumbre, Carla Peterson hizo un "vivo" desde su cuenta de Instagram esta mañana, y tuvo una invitada muy especial: Nancy Dupláa . Las actrices son amigas desde la infancia y recordaron una gran cantidad de anécdotas. También expresaron su nostalgia en torno a la última tira que protagonizaron juntas, 100 días para enamorarse .

La transmisión en directo tuvo más de 3500 personas atentas a su charla, y ellas, muy distendidas, dieron a conocer varios momentos que compartieron juntas. Empezaron contando que no dejan de "pasarse recetas" durante la cuarentena : "Hice el helado de chocolate que me recomendaste y está increíble. Tengo la mitad en el freezer pero me lo quiero comer todo", confesó Peterson, mientras Dupláa asintió y le advirtió: "Te dije que no había vuelta atrás; hay que abrazar la panza a estas alturas".

Luego, Peterson sorprendió a la actriz con un recuerdo vintage : "Mirá esta tapa de revista donde yo dije: ' Todo se lo debo a la Dupláa ", y juntas bromearon: "¿Qué me debías, plata?". En la misma línea, recordaron cuánto disfrutaron grabar la tira de Telefe : " Con 100 días de enamorarse pasó algo increíble . Era un plan re lindo ir a grabar juntos todos los días con Luciano (Castro) y Juan (Minujín)", confesó la esposa de Pablo Echarri .

Los divertidos momentos de Carla Peterson y Nancy Duplaá en su "vivo" de Instagram Crédito: Instagram

Peterson también coincidió: " Me acuerdo que cuando faltaba una semana para terminar de grabar todos llorábamos, no sé, no queríamos que se terminara nunca ". Una vez subidas al tren de los recuerdos, la actriz volvió a sorprender a Dupláa y le mostró varias fotos retro que conserva de cuando ambas eran muy jóvenes.

También charlaron sobre lo difícil que les resulta que sus hijos entiendan que hay que seguir en casa. "Mi hijo me dice: ' Mami, yo quiero ser presidente porque no puede ser que los nenes no podamos salir ", relató Peterson.

"Yo tuve una charla de a cuatro donde les dije muy gentilmente a mi marido y a mis hijos que colaboren con la madre en las tareas del día a día. Desde ahí estamos mejor, pero no deja de ser un lío cada tanto", dijo Dupláa. Y sobre el final del directo apareció Martín Lousteau , el esposo de Peterson, quien saludó a la invitada virtual ante la cámara.

Además, Peterson cerró con una graciosa anécdota inédita : "Un día Nancy vino a casa para un asado y se ofreció a hacer un cafecito cuando terminamos de comer. Puso la pava eléctrica en la hornalla y encendió el fuego . Empezó a salir humo". Y remató con un pase de factura : "Tremendo. Esas cosas que uno hace por inercia, pero bueno, nunca me compró otra".

Por último, ambas se animaron a hablar de las escenas subidas de tono que han hecho a lo largo de su carrera de actuación. Peterson empezó con tono irónico: "Esos momentos tan cómodos de grabar, ¿no?". Y continuó: "Te ponen en el guión que la primera toma es: ' Los protagonistas hacen el amor ', y son las 8 de la mañana generalmente cuando tenés que grabarlo, ¡qué divino!". Tentada, Duplaá coincidió: "La verdad que sí, es un bajón. Por lo menos a las 10, aunque lo ideal para mí es antes de comer". Y Peterson retrucó: "Claro, así te sentís divina, nada de estar hinchada y una piensa ingenuamente que va a salir perfecta".