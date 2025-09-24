LA NACION

De Dolores Fonzi y Julieta Cardinali a Juan Minujín: todos los argentinos que brillan en el festival de San Sebastián

El cine de nuestro país pisa fuerte en el evento más importante del calendario anual para el mundo hispanohablante

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Dolores Fonzi, Julieta Cardinali y Carla Peterson, tres de las argentinas que se dan cita en el Festival de San Sebastián
Dolores Fonzi, Julieta Cardinali y Carla Peterson, tres de las argentinas que se dan cita en el Festival de San Sebastián
Las actrices y productoras de Belén, exultantes en su paso por la alfombra roja previa a la proyección del film que compite por la Concha de Oro en San Sebastián
Las actrices y productoras de Belén, exultantes en su paso por la alfombra roja previa a la proyección del film que compite por la Concha de Oro en San Sebastián
En un clima festivo y cargado de emoción, las mujeres protagonistas de Belén ingresaron abrazadas mientras cantaban con fervor el tema “El gordo”, de Marilina Bertoldi
En un clima festivo y cargado de emoción, las mujeres protagonistas de Belén ingresaron abrazadas mientras cantaban con fervor el tema “El gordo”, de Marilina BertoldiGari Garaialde - Prime video
Dolores Fonzi eligió un look total white para la gala de su segundo film como directora, que complementó con un minibolso plateado y superposición de joyas
Dolores Fonzi eligió un look total white para la gala de su segundo film como directora, que complementó con un minibolso plateado y superposición de joyasCarlos Alvarez - Getty Images Europe
Julieta Cardinali deslumbró con un vestido de seda de Gone con una pronunciada abertura lateral en la falda, joyas Romero y zapatos AlGa
Julieta Cardinali deslumbró con un vestido de seda de Gone con una pronunciada abertura lateral en la falda, joyas Romero y zapatos AlGaCarlos Alvarez - Getty Images Europe
La productora Leticia Cristi, Dolores Fonzi y Javiera Balmaceda, ejecutiva de Amazon MGM Studios y hermana del actor Pedro Pascal
La productora Leticia Cristi, Dolores Fonzi y Javiera Balmaceda, ejecutiva de Amazon MGM Studios y hermana del actor Pedro PascalCarlos Alvarez - Getty Images Europe
Fito Páez con Dolores Fonzi y Julieta Cardinali en la fiesta posterior a la gala. “Es una película necesaria y son esas ideas que hay que volver a comunicar en estos tiempos tan violentos”, dijo el rosarino antes de cantar algunos de sus hits, como “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, “11 y 6″, “Canción para mi muerte”, de Sui Generis y hasta el tango de Cobián y Cadícamo “Los mareados”
Fito Páez con Dolores Fonzi y Julieta Cardinali en la fiesta posterior a la gala. “Es una película necesaria y son esas ideas que hay que volver a comunicar en estos tiempos tan violentos”, dijo el rosarino antes de cantar algunos de sus hits, como “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, “11 y 6″, “Canción para mi muerte”, de Sui Generis y hasta el tango de Cobián y Cadícamo “Los mareados”
Para la presentación de Los domingos, la película de la directora española Alauda Ruiz de Azúa, Juan Minujín llevó un traje diseñado por la argentina Rouse Lasserre
Para la presentación de Los domingos, la película de la directora española Alauda Ruiz de Azúa, Juan Minujín llevó un traje diseñado por la argentina Rouse Lasserre
El actor estuvo acompañado por Javier Braier, el manager de los famosos argentinos en el exterior
El actor estuvo acompañado por Javier Braier, el manager de los famosos argentinos en el exterior
Lali Espósito, que integra el jurado de la competencia oficial, se sacó una selfie con Pedro Almodóvar. Durante la inauguración del festival, el cineasta español fue el encargado de entregar el Premio Donostia -reconocimiento honorífico- a la productora Esther García
Lali Espósito, que integra el jurado de la competencia oficial, se sacó una selfie con Pedro Almodóvar. Durante la inauguración del festival, el cineasta español fue el encargado de entregar el Premio Donostia -reconocimiento honorífico- a la productora Esther García
“Regalo que me traje desde San Sebastián. Pedro Almodóvar y yo. Soñando 'Chica Almodóvar'. En la ceremonia de inauguración”, compartió Carla Peterson con sus seguidores de Instagram sobre su encuentro con el director español el sábado pasado en el Auditorio Kursaal
“Regalo que me traje desde San Sebastián. Pedro Almodóvar y yo. Soñando 'Chica Almodóvar'. En la ceremonia de inauguración”, compartió Carla Peterson con sus seguidores de Instagram sobre su encuentro con el director español el sábado pasado en el Auditorio Kursaal
El protagonista de Coppola, el representante fue uno de los tantos actores que llevó en su pecho el prendedor en apoyo a Palestina
El protagonista de Coppola, el representante fue uno de los tantos actores que llevó en su pecho el prendedor en apoyo a PalestinaANDER GILLENEA - AFP
Minujín junto a sus compañeros de elenco. De izquierda a derecha: las actrices españolas Mabel Rivera, Nagore Aranburu, Patricia López Arnaiz, la directora Alauda Ruiz de Azúa, Blanca Soroa y el actor español Miguel Garcés
Minujín junto a sus compañeros de elenco. De izquierda a derecha: las actrices españolas Mabel Rivera, Nagore Aranburu, Patricia López Arnaiz, la directora Alauda Ruiz de Azúa, Blanca Soroa y el actor español Miguel GarcésANDER GILLENEA - AFP
Santiago Mitre, Carla Peterson, Daniel Hendler y la productora Agustina Llambí Campbell en la presentación de 27 noches, la película dirigida y coprotagonizada por Hendler que inauguró el festival. En la Argentina se verá a partir del 17 de octubre en Netflix
Santiago Mitre, Carla Peterson, Daniel Hendler y la productora Agustina Llambí Campbell en la presentación de 27 noches, la película dirigida y coprotagonizada por Hendler que inauguró el festival. En la Argentina se verá a partir del 17 de octubre en NetflixJuan Naharro Gimenez - Getty Images for Netflix
Peterson lució un diseño de corset con peplum y falda de la última colección de Nuria Bueno, zapatos Sylvie Geronimi y joyas Swarovski. Su estilismo estuvo a cargo de Romina Giangreco. "Cuánta emoción y orgullo que una película argentina haya sido la seleccionada [para la apertura]", expresó la actriz
Peterson lució un diseño de corset con peplum y falda de la última colección de Nuria Bueno, zapatos Sylvie Geronimi y joyas Swarovski. Su estilismo estuvo a cargo de Romina Giangreco. "Cuánta emoción y orgullo que una película argentina haya sido la seleccionada [para la apertura]", expresó la actrizJuan Naharro Gimenez - Getty Images for Netflix
El uruguayo Daniel Hendler, con look de Ramírez, manifestó en diálogo con LA NACION su entusiasmo por el estreno de su película en San Sebastián. "Es una ansiedad linda, se trata de uno de mis festivales preferidos, ya que no solo hay buen cine, sino que se la pasa muy bien. Sentarme a ver la película en la sala es lo que más disfruto", aseguró
El uruguayo Daniel Hendler, con look de Ramírez, manifestó en diálogo con LA NACION su entusiasmo por el estreno de su película en San Sebastián. "Es una ansiedad linda, se trata de uno de mis festivales preferidos, ya que no solo hay buen cine, sino que se la pasa muy bien. Sentarme a ver la película en la sala es lo que más disfruto", aseguróJuan Naharro Gimenez - Getty Images for Netflix
Al firmar el Libro del Festival de San Sebastián, Lali citó la canción "Al lado del camino", de Fito Páez. “Puse algo así como: en tiempos egoístas y mezquinos... no estamos solos. Este festival nos valora y apoya. Es un verdadero honor representar a mi hermoso país. Estoy acá por los artistas y trabajadores de la cultura”, comentó la artista en sus historias de Instagram
Al firmar el Libro del Festival de San Sebastián, Lali citó la canción "Al lado del camino", de Fito Páez. “Puse algo así como: en tiempos egoístas y mezquinos... no estamos solos. Este festival nos valora y apoya. Es un verdadero honor representar a mi hermoso país. Estoy acá por los artistas y trabajadores de la cultura”, comentó la artista en sus historias de InstagramCarlos Alvarez - Getty Images Europe
En la ceremonia de apertura, la actriz y cantante lució un minivestido lencero con detalles de encaje firmado por Verónica de la Canal
En la ceremonia de apertura, la actriz y cantante lució un minivestido lencero con detalles de encaje firmado por Verónica de la CanalJuan Naharro Gimenez - WireImage
La selfie del equipo de Belén: la productora Leticia Cristi, Dolores Fonzi, Camila Plaate, Julieta Cardinali y Laura Paredes
La selfie del equipo de Belén: la productora Leticia Cristi, Dolores Fonzi, Camila Plaate, Julieta Cardinali y Laura ParedesANDER GILLENEA - AFP
Julieta Cardinali derrochó todo su carisma y simpatía en el photocall de Belén
Julieta Cardinali derrochó todo su carisma y simpatía en el photocall de BelénANDER GILLENEA - AFP
La felicidad de Dolores Fonzi, que protagoniza y dirige el film que el jueves pasado se estrenó en los cines de Argentina. "Belén es una película sobre la injusticia de los aparatos institucionales. Es más universal en el sentido que no hace falta ser feminista o ser hombre para verla. Sí está a cargo de una mayoría de mujeres; trata el drama sobre el cuerpo de las mujeres porque le pasó a Belén, pero supera la cuestión militante feminista porque es universal", remarcó en conferencia de prensa
La felicidad de Dolores Fonzi, que protagoniza y dirige el film que el jueves pasado se estrenó en los cines de Argentina. "Belén es una película sobre la injusticia de los aparatos institucionales. Es más universal en el sentido que no hace falta ser feminista o ser hombre para verla. Sí está a cargo de una mayoría de mujeres; trata el drama sobre el cuerpo de las mujeres porque le pasó a Belén, pero supera la cuestión militante feminista porque es universal", remarcó en conferencia de prensaANDER GILLENEA - AFP
En su llegada al Hotel María Cristina, donde también se hospedó Angelina Jolie, Lali eligió un look total black de camisa semitransparente abierta, jeans tiro bajo y campera de cuero
En su llegada al Hotel María Cristina, donde también se hospedó Angelina Jolie, Lali eligió un look total black de camisa semitransparente abierta, jeans tiro bajo y campera de cuero JB Lacroix - GC Images
Santiago Mitre, Carla Peterson, Daniel Hendler y Agustina Llambí Campbell durante el photocall de la película 27 noches
Santiago Mitre, Carla Peterson, Daniel Hendler y Agustina Llambí Campbell durante el photocall de la película 27 nochesJuan Naharro Gimenez - Getty Images Europe
Para esa ocasión, la actriz lució un conjunto de falda y top cuello halter diseñado por Nuria Bueno
Para esa ocasión, la actriz lució un conjunto de falda y top cuello halter diseñado por Nuria BuenoANDER GILLENEA - AFP
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Bon Jovi habló sobre su flamante abuelazgo
    1

    Bon Jovi reveló qué siente al ser abuelo por primera vez: “Ya soy ese tipo que es un denso, y sí, está buenísimo”

  2. El reencuentro del elenco de Dawson’s Creek y el emotivo mensaje de James Van Der Beek
    2

    El reencuentro del elenco de Dawson’s Creek y el mensaje del gran ausente, James Van Der Beek: “No puedo creer no estar ahí”

  3. La revelación de Emma Watson, tras permanecer siete años alejada de la actuación
    3

    La revelación de Emma Watson, tras permanecer siete años alejada de la actuación: “Destructivo para el alma”

  4. Cómo fue el debut de Estamos de paso, el programa de Marcelo Tinelli en Carnaval
    4

    Cómo fue el debut de Estamos de paso, el programa de Marcelo Tinelli en Carnaval

Cargando banners ...