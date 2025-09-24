De Dolores Fonzi y Julieta Cardinali a Juan Minujín: todos los argentinos que brillan en el festival de San Sebastián
El cine de nuestro país pisa fuerte en el evento más importante del calendario anual para el mundo hispanohablante
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Otras noticias de Lali Espósito
Más leídas de Personajes
- 1
Bon Jovi reveló qué siente al ser abuelo por primera vez: “Ya soy ese tipo que es un denso, y sí, está buenísimo”
- 2
El reencuentro del elenco de Dawson’s Creek y el mensaje del gran ausente, James Van Der Beek: “No puedo creer no estar ahí”
- 3
La revelación de Emma Watson, tras permanecer siete años alejada de la actuación: “Destructivo para el alma”
- 4
Cómo fue el debut de Estamos de paso, el programa de Marcelo Tinelli en Carnaval