La aclaración de la familia de Carlos Calvo sobre la salud del actor

Según el último parte médico, Carlos Calvo evoluciona y se encuentra estable clínicamente Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2019 • 19:47

A una semana de ser objeto de una nueva internación en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, Carlos Calvo permanece en la Unidad de Cuidados Intermedios a causa de un cuadro de infección respiratoria.

El parte médico emitido por la institución en el día de hoy afirma que el actor evoluciona "estable clínicamente" y que se encuentra recibiendo los cuidados necesarios para el tratamiento de su patología.

En estos momentos, la exmujer de Calvo, Carina Gallucci, y sus hijos han expresado la necesidad de aclarar que el actor "está fuera de peligro" y que, "en esta oportunidad, nunca estuvo en riesgo su vida".

La aclaración tiene lugar en medio de las especulaciones surgidas en los últimos días, a raíz de los dichos expresados en un programa televisivo. En este sentido, puntualizan que "un comentario se malinterpretó, dando a entender que su hijo se había despedido de él"; sin embargo, aseguran, eso es algo que "nunca sucedió".

Parte médico sobre la salud del actor emitido por el Sanatorio de la Trinidad en el día de hoy

"Carlín está bien, recuperándose", concluyen sus seres queridos, en un comunicado enviado por Martina Valía, jefa de prensa de Faroni Producciones.

En un móvil con Intrusos, Galucci explicó días atrás el contexto de este nuevo ingreso del actor en el sanatorio. "Estamos más tranquilos porque esta internación se esperaba. Era probable que sucediera porque comenzó a recibir alimentos en forma nasogástrica y la manguerita se puede tapar. Eso provoca problemas respiratorios. Carlín ya no tiene función deglutoria. Después de la anterior internación, por la infección urinaria, él ya no pudo alimentarse en forma normal. Y comía muy poquito, estaba muy flaquito y débil. Ahora, a través de la sonda, le dan entre dos mil y tres mil calorías. Quiero aclarar que no fue negligencia de nadie. Ahora está estable, tomando medicamentos. Hacemos lo mejor dentro del cuadro que tiene", contó en esa ocasión.