Carlos La Mona Jiménez suspendió sus shows por la fiesta de 15 de su nieta

Carlos "La Mona" Jiménez se mostró muy emocionado por la fiesta de 15 años de su nieta Paloma. El cantante ya había anunciado en sus redes sociales hace una semana que el sábado no daría shows porque tenía que asistir a un evento sumamente especial: "Les voy a fallar este finde porque mi nieta cumple sus 15 y no me lo pierdo por nada del mundo".

A través de un emotivo video, el exponente del cuarteto mostró cómo fue su reacción al ver la entrada triunfal de la quinceañera. Con un traje gris estampado y pantalones negros, recibió a su nieta con un fuerte abrazo, y le dijo al oído lo conmovido que estaba. "Los abuelos estamos llorando de emoción", se lo escucha decir mientras la cámara lo enfoca.

"Es amor puro", dice el cantante con lágrimas en los ojos, mientras su nieta saluda uno por uno a todos sus familiares. Así, La Mona suspendió toda su agenda cuartetera y se concentró en disfrutar del gran día de Paloma, la adolescente que es hija de Natalia Jiménez.

Entrada la noche la cumpleañera bailó algunas coreografías urbanas y luego invitó a su abuelo especialmente para que la acompañe en la pista bailando al ritmo de uno de sus temas, "Amor secreto". Ni bien empezó a sonar la canción, Jiménez apareció en escena, se quitó el saco y se sumó a la fiesta con sus clásicos pasos de baile. Así cerró la noche a pura fiesta con un abuelo muy orgulloso de su nieta.