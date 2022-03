Carlos Perciavalle habló del robo que sufrió por parte de sus caseros en Uruguay: “Yo soy el culpable de esta traición”

Carlos Perciavalle reconoció la veracidad de los rumores que desde hace meses venían circulando respecto al robo que sufrió por parte de una familia cuyos integrantes ejercieron como caseros en su residencia de Laguna del Sauce, en Maldonado, Uruguay.

En un móvil para el programa A la tarde, por América TV, el artista dio detalles desde Punta del Este acerca de lo ocurrido y habló, entre otros asuntos, de su actual estado de salud. “Estoy regio. Camino muy bien, tengo la salud de un chico de 11 años” , manifestó con humor.

A continuación, contó cómo transcurren sus días en el país vecino. “Vivo en mi casa, que es divina, un paraíso, que tiene bien puesto el nombre [El Paraíso]. Estoy en contacto permanente con la naturaleza y muy bien acompañado, con gente que quiero mucho. Se ha creado una relación muy fuerte con los vecinos”, indicó.

El cómico agregó que está rodeado de amigos que lo frecuentan. “Me vienen a visitar y a traer comida, a pesar de que tengo un cocinero maravilloso” , dijo. Y aclaró que cuenta con el apoyo de Anabella, persona que se encarga de sus cuidados y que lo ayuda a solucionar cualquier inconveniente que se presente.

Al ser consultado sobre quiénes lo habrían traicionado, el cómico concretó: “Ya no están más. Yo soy culpable, porque toda la gente que me quiere, mi familia, mis hermanas, Anabella, me decían: ‘no te convienen, vos no controlás nada’ ”, explicó primero.

Tras ello, Perciavalle se refirió a lo ocurrido: “Yo tenía unos caseros que vivían en una casa al lado de la mía, a ellos los traje de Cerro Largo con tres hijos, todos casados, una familia comp leta, todos vivían ahí. Cometieron abusos de todo tipo. Me robaron mucho, mucho ”, continuó.

Carlos Perciavalle y China Zorrilla, una amistad eterna Archivo

El actor especificó que estas personas tenían acceso a sus cuentas bancarias, las cuales quedaron vacías. “Que la aprovechen. Yo soy culpable porque toda la gente que me quiere me lo advirtió”, se lamentó. Sin embargo, el artista dejó en claro que esto no afectó a su estilo de vida. “Me quedó plata. Dicen que estoy comiendo nueces, comiendo raíces, pero nada de eso es cierto” , aclaró sacando peso al asunto.

El recuerdo de China Zorrilla

Coincidiendo ayer con la fecha del que hubiese sido el cunpleaños número cien de China Zorrilla, con quien Perciavalle compartió una gran amistad, el actor reveló un pedido que la emblemática actriz le habría hecho antes de su partida.