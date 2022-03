Charly García: internación, crisis emocional y un accidente doméstico que pudo haber terminado en tragedia

Internado en el Instituto de Diagnóstico desde hace más de dos semanas por un accidente doméstico que le provocó quemaduras en una pierna, hoy trascendió que el ídolo del rock nacional, Charly García, sufrió una fuerte crisis emocional el último fin de semana.

La información la dio a conocer la periodista Maite Peñoñori, panelista de Intrusos en el Espectáculo, por América TV. Luego de aclarar que no se trata de un parte médico sino más bien de una descripción de su estado, Peñoñori contó que desde adentro de la institución le explicaron que el músico estuvo haciendo kinesiología y que el día sábado tuvo una grave crisis emocional.

A pesar de que su estado general es bueno y evoluciona, la periodista explicó que debido a la misma quemadura le explicaron que Charly pasó por un estado labilidad afectiva , “pasando de la angustia a la irritabilidad”. “Dicen que tuvo disminución de su autonomía”, leyó, y agregó que dentro del proceso de curación que requieren sus heridas es esperable que su humor se altere.

Cómo fue el accidente

Daniel Ambrosino, quien dio la primicia ayer por la tarde en el programa de Florencia de la V, amplió la información sobre cómo sucedió el accidente que terminó con García en el centro médico. El periodista corrigió su primera versión de los hechos, ya que ayer había asegurado que el cantante de 70 años se había quemado con agua caliente. “Lo que me dicen es que estaba fumando en la cama, se habría incendiado la sabana, la sabana se le pegó a la pierna y ahí se le habría producido la quemadura”.

Lucas Bertero, por su parte, habló del hermetismo con el que se trató el tema y confió que incluso el círculo cercano del compositor no estaba al tanto de la situación. “Me comuniqué con Pablo Cullel, que es cercano a la familia Ortega y me dijo ´Lucas, no sé nada´ . Después hablé con Julieta Ortega y me dijo que se enteró por nosotros”, confió. “De hecho está internado hace 15 días y la información a nosotros nos llegó ayer”, agregó Ambrosino.

Durante la tarde de ayer y luego de dar a conocer la noticia, Ambrosino confirmó que el rockero se encuentra fuera de peligro, que su estado general es bueno pero que permanece internado para facilitar la curación de las heridas. “Parte del tratamiento es ir sacando diariamente la capa de piel que se va formando e ir limpiando la zona hasta que llegue el momento de la cicatrización”, agregó Lucas Bertero.

La salud del ídolo

La última vez que Charly García fue noticia por su salud fue a fines de enero, cuando volvió a los titulares de los medios de comunicación por recibir la dosis de refuerzo contra el Covid-19. El artista de 70 años celebró el hecho el 28 de enero en sus redes sociales, donde dejó una foto para dar constancia de la aplicación y, de paso, aprovechó para dejarles un mensaje a sus seguidores. Por su parte, sus fanáticos no tardaron en replicar la feliz noticia en el resto de las plataformas y sumaron sus buenos deseos hacia el creador de “Demoliendo hoteles”.

Si bien seguidores y medios se hicieron eco de la noticia, la tercera dosis no superó la oleada de tuits que provocó el músico al darse la primera dosis. En mayo del 2021, García recibió la Sputnik V y, a pesar de no haber publicado nada en sus cuentas personales, el suceso no tardó en llegar al oído del público y rápidamente su nombre se volvió tendencia en las redes sociales.

Desde el perfil de Twitter de Sputnik publicaron la noticia de la vacunación del ex Serú Girán con un emocionante escrito. “Charly García, músico, compositor y figura popular argentina fue vacunado. Les compartimos su magia” , dijeron y sumaron un link que dirigía a la canción “Hablando a tu corazón”.

A fines de julio de 2021, García debió ser hospitalizado como consecuencia de un cuadro que incluyó 38 grados de fiebre y dolores musculares. Y si bien primero se creyó que era Covid, la familia emitió un comunicado en el que confirmó que se trató de problemas respiratorios. Cuatro meses antes había sido internado por un fuerte golpe en su cadera, producto de una caída en su casa. En 2015, el músico se había sometido por primera vez a una intervención en la cadera y un año después volvió al quirófano debido a una infección en la prótesis.