Carmen Barbieri, angustiada por la salud de Santiago Bal

Santiago Bal se encuentra internado, con fuertes dolores en las articulaciones, pero de muy buen ánimo

21 de mayo de 2019 • 13:48

Hace apenas dos meses, Santiago Bal se despidió de Nuevamente juntos, la revista que protagonizaba con su hijo Federico Bal y con su exmujer, Carmen Barbieri . Tomó esa decisión porque asumió que su cuerpo ya no podía sobrellevar el ritmo de una obra. Pensaba vivir tranquilo, en su casa, asistido por una señora que lo ayuda, María. Pero ayer a la mañana Santiago Bal se cayó y ahora está internado, para que evalúen su estado de salud.

Carmen Barbieri habló con Jorge Rial en Intrusos. " No dormimos en toda la noche. Santiago está en una silla de ruedas, las piernas no le dan, no lo sostienen. Toda la noche me pedía que lo llevara al baño", relató Carmen en el programa de América.

Ayer, la actriz estuvo invitada en el piso de Intrusos y Santiago ya se había caído, pero ella aún no estaba enterada. La cronología de los hechos, según Carmen, es la siguiente: "Mientras yo iba a tu programa, Mariano, el hijo mayor de Santiago, iba a buscarlo para llevarlo al médico. Era una visita de rutina. Pero cuando se estaba cambiando, se quiso poner los pantalones, se resbaló de la cama y se cayó. No tiene fuerzas para levantarse y estuvo tirado una hora y media hasta que llegó Mariano. Menos mal que tenía que ir, sino podía pasar más tiempo ahí tirado. El médico dijo que estaba bien así que Mariano lo dejó en su casa, donde estaba la señora, María.Según tengo entendido, le sirvió algo de tomar, Santiago estaba en el sillón y no sé qué habrá querido hacer, que se volvió a caer. Porque sus piernas no resisten más su cuerpo. La verdad es que nunca pensé que iba a decaer de esta manera. Parece que me llamó a mí pero yo estaba en Intrusos y tenía el celular apagado. Entonces lo llamó a Fede, que dejó su ensayo y fue a buscarlo".

Carmen Barbieri continuó en Intrusos con el relato de los hechos: "Fede lo trajo a casa y Santiago pasó la noche conmigo. No dormimos nada. Tiene mucho dolor, no puede caminar, ni levantar los brazos. No sé a qué se debe. Santiago no quería que lo internáramos pero debimos hacerlo porque tienen que evaluar qué sucedió, si tiene la cadera rota o el brazo. Hay que hacerle estudios. Anoche, a las tres y media de la mañana, tuve que llamar a Federico porque a mí no me dan los brazos. No tiene fuerza él para levantarse y yo tampoco podía. Fede lo puso en la cama, como un bebe. Y esta mañana Mariano lo llevó al IMAC. Santiago se fue llorando, diciéndome que no cumplí mi promesa de no internarlo. ¡Pero tienen que hacerle estudios! Si no puede ni agarrar un vaso. No me quiero hacer la doctora pero puede ser que la caída haya sido por algo que tuvo en la cabeza. O por la caída se rompió la cadera o el bazo. Tiene que ir a un lugar donde lo atiendan, le hagan estudios. Pero él lloraba diciendo que no cumplía con mi palabra Tengo un bajón, porque fueron las últimas palabras de mi mamá (Anita, fallecida hace poco más de un año): 'siempre tan apurada internándome'".

En diálogo con LA NACION, Mariano Bal comentó que Santiago tiene fuertes dolores en las articulaciones, aunque está de muy buen ánimo. Por el momento va a seguir internado y en observación.