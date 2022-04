Carmen Barbieri y un picante recuerdo de Santiago Bal: “Quería llevarse todo lo mío y le saqué un diente de una piña”

Este viernes, Carmen Barbieri hizo una confesión inesperada sobre su divorcio con Santiago Bal. Mientras hablaban de la conflictiva separación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico, la conductora de Mañanisima se puso del lado de la bailarina y recordó una vieja anécdota que vivió con el padre de su hijo en plena división de bienes.

“Gracias a lo que contamos acá Matías Defederico pagó no los impuestos sino la multa por exceso de velocidad adentro del country. Una multa que la perjudicaba a Cinthia porque ella vive ahí”, informó Pampito en el ciclo de Ciudad Magazine. Y enseguida, contó lo mal que está su compañera de Momento D: “Ayer estaba muy mal, muy enojada porque el volvió a pegarle en sus historias y puso como que ella no le paga el alquiler de la casa donde vive”, agregó.

“¿Qué pretende él?”, preguntó Carmen Barbieri visiblemente molesta. “Me encantaría salir al aire con él. Saquenlo al aire que yo le quiero hacer preguntas” , lanzó. Acto seguido, lanzó la pequeña bomba, al comparar a Defederico con su expareja, y padre de su hijo Federico, Santiago Bal: “Lo mismo que pretendía Santiago, trabajé toda la vida y quería llevarse todo lo mío. Todo estaba a mi nombre, yo me hacía cargo de las deudas, de todo y él se quería llevar todo”, recordó furiosa.

Lo más llamativo fue la continuación del relato, cuando reveló cómo hizo para solucionar el conflicto. “Me agarró un ataque y un día le hice: “pum “(mientras hacía el gesto de una trompada). La primera vez le bajé un diente ”, confesó, entre risas.

Ante la sorpresa de sus panelistas, la actriz siguió con su relato: “Lo encontré en la puerta de [el restaurante] El corralón y le dije: ‘¿Qué pasa Santiago?’ Yo hacía box de chica entonces le dije: ‘Santiago, ¿querés todo lo mío?’ Al otro día teníamos una audiencia [por la división de bienes] y le di una piña. Le abrí el labio y le saqué un diente. Estoy tan arrepentida de haberlo hecho, te juro. Pobre, él tenía todos sus dientes perfectos”, expresó.