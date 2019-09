Carmen Barbieri: la salud de Santiago Bal y la sorpresiva confesión de su ex

Carmen Barbieri habló en Hay que ver sobre la salud de Santiago Bal y cómo es el día a día de su ex Crédito: Twitter

Esta semana, Carmen Barbieri reemplaza a Flavio Mendoza en el BAR del "Súper Bailando". Y además se prepara para protagonizar una comedia que se verá en el verano en Mar del Plata. La actriz estuvo en Hay que ver, el ciclo de canal 9 que conducen Denis Dumas y José María Listorti, y habló de la salud de Santiago Bal, que sigue internado. "Santiago la está peleando como nunca. Le juega en contra la edad. Desde los 39 años que tiene un cáncer tras otro, y pasó por 18 operaciones", detalló la actriz.

¿Cómo está hoy? "Todos los días aparece algo nuevo. El epoc no lo deja respirar bien. Habla muy poco y yo lo mareo de tantas preguntas que le hago. Por momentos me conoce y en otros no, por la falta de oxígeno. Está internado en ALCLA, donde lo rehabilitan. Justo está en la habitación pegada a la de Sergio Denis y donde estuvo Gustavo Cerati durante 4 años. No está en coma ni grave pero esta débil y muy flaco. Hace dos meses que tiene una sonda y no come ni toma nada. Con un hilito de voz me dice: llegó la alegría, llegó la luz. El otro día me dijo te amo. Le contesté: "claro, ahora que no te levantás de la cama. El humor nos salva", agregó Carmen.

Luego, Barbieri recordó su relación con Bal y los tiempos de su separación. "Fue muy dura mi separación con Santiago, pero cuando estamos solos no le tengo lástima, aunque veo que se deteriora de una manera impresionante y eso me da bronca, porque él la pelea porque quiere vivir. Estoy siempre a su lado y lloro porque veo sufrir a mi hijo. Federico extraña a su papá porque son muy compinches".

Listorti y Dumas quisieron saber si Carmen se había vuelto a enamorar. "Después de mi separación intentamos salir en dos oportunidades con Daniel Garay, que fue mi primer novio y a quien adoro porque es mi amigo. Pero no funcionó, porque yo me había puesto un chip sexual y estaba insaciable", rió Carmen. Y aclaró: "Con el chacarero no pasó nada, era para los medios. Después de Santiago tuve una relación de siete meses, y no quiero decir su nombre porque acaba de ser papá pero lo llamo Trapito. Pero no me volví a enamorar nunca más. Hace ocho que me separé y hace unos 4 años que no estoy con nadie. El último fue uno de San Nicolás. En este momento mi vida está complicada y no hay tiempo para el amor", sentenció.