Carolina Hadelmann, la panelista de Pampita Online, habló sobre el hackeo que sufrió el fin de semana Crédito: Instagram: @carolinahadelmann

Cindy Damestoy Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de octubre de 2020 • 13:53

Carolina Haldemann fue tendencia en las redes sociales durante el fin de semana por un video que se publicó desde su cuenta de Twitter, donde se la veía barriendo sin ropa. Según explicó, fue víctima de un hackero ya que, dijo, no tenía ninguna intención de que se difundiera el material. En diálogo con LA NACION, aseguró: "Estoy muy angustiada y tengo miedo".

"Contratame bebé, así te limpio la casa", decía el posteo que a las pocas horas fue borrado de la red social. En diálogo telefónico con este medio, Haldemann señaló que fue víctima del delito cibernético que se conoce como camfecting: "Entraron a mi computadora y accedieron a la cámara de la PC; y encima las imágenes están editadas, es decir que yo no sé cuánto tiempo grabaron".

La panelista del programa de Pampita Ardohain contó que lo que más la angustia es que otras colegas mujeres hayan hecho "chistes" sobre el tema: "No puedo creer que haya mujeres que se rían de la situación. Que descrean que algo así les puede pasar a ellas. O que no crean que me pasó de verdad".

Carolina Hadelmann es panelista de Pampita Online y también es conductora en la trasnoche de Canal 26 Crédito: Instagram: @carolinahadelmann

"Me espiaron en mi casa, donde se supone que cada uno puede hacer lo que quiera. ¿Cómo se pueden reír de eso? Me parece deplorable", sentenció. En este sentido, reveló que le resultó muy difícil hablar con su suegro sobre el video (está casada con el empresario Emanuel Fernández Bollini): "Es un hombre grande, una persona mayor, y tuve que explicarle lo que me había pasado. Es horrible pasar por todo esto".

Además contó que habló con el especialista en seguridad informática Gustavo Talavan, que le explicó que primero entraron a la cámara de su computadora y después a las aplicaciones que tenía abiertas en ese momento. "Me hackearon Twitter porque es la única red social que usé en la computadora, y tuve que llenar unos formularios para recuperar mi cuenta", contó.

Aunque ya logró recuperar su perfil, en las últimas horas le llegaron tres nuevos códigos de ingreso, y sospecha que todavía siguen intentando acceder a su cuenta. Sin embargo, la panelista le detalló a este medio que la filtración del video fue aún más grave de lo que imaginó.

"El video ahora está en una página pornográfica con mi nombre y apellido, y eso atenta contra la privacidad de mi persona porque fue un espionaje a mi casa. No es un video de mi autoría y para denunciar tengo que probar que no fui yo quien subió ese material", reveló.

También explicó que para iniciar acciones legales contra los sitios que replicaron el clip primero tendrán que investigarla a ella y revisar el uso que le dio a su computadora: "Como el video fue publicado desde mi cuenta es muy difícil que esto se solucione rápido".

"No es grato verte desnuda y expuesta cuando no era tu voluntad. Me da pánico usar la computadora", aseveró, compungida. Y agregó: "Le puse antivirus pero me siento insegura, sospecho que me pueden espiar incluso desde el celular".

Por su parte, consultada sobre quienes replicaron el video en las redes, apuntó: "Yo no juzgo a nadie, pero sí quiero que el que consuma ese video sepa que es sin mi consentimiento".

Para terminar, hizo una recomendación para que a nadie más le suceda algo similar: "Yo era de las que pensaban que no me iba a pasar, y ahora estoy en esta situación; por favor tapen las cámaras de sus computadoras porque le puede pasar".