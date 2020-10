Carolina Hadelmann sufrió el hackeo de su computadora y la grabaron barriendo sin ropa en su casa Crédito: Instagram: @carolinahadelmann

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2020 • 11:07

Carolina Haldemann, panelista de Pampita Online, sufrió el hackeo de su computadora y luego también de sus redes sociales. Desde su cuenta de Twitter compartieron un video donde se la veía barriendo sin ropa en su living y confesó que fue víctima de un ciberdelito.

"Contratame bebé, así te limpio la casa", decía el posteo que después fue borrado de la red social del pajarito. La panelista supo de la publicación cuando sus amigos le avisaron que circulaba un clip de ella desnuda barriendo en su casa y se desesperó para encontrar una solución.

Hadelmann fue víctima de lo que se conoce como 'camfecting', que consiste en el acceso de forma oculta cámara web y el micrófono de una computadora sin que el usuario se de cuenta. Así fue como la panelista fue grabada en la privacidad de su hogar y escribió un fuerte descargo en sus redes sociales después de leer las críticas que estaba recibiendo.

"'Que no barra así'; 'Que me conviene ir a cama solar'; 'Que seguro estoy promocionando algo'", 'Otra que mañana vemos en el Cantando 2020"; son algunos de los mensajes que recibo de gente que ni conozco que vine a depositar su mier. en la desgracia ajena", escribió indignada en un tuit.

Carolina Hadelmann es panelista de Pampita Online hace más de un año y fue víctima de un hackeo recientemente Crédito: Instagram: @carolinahadelmann

La panelista demostró su enojo y le habló a todos los que dudaron de la filtración del video: "No voy a hacer un streaming, ni estoy promocionando una palita del chino. ¿Por qué no son más solidarios y no tan basuras tratando de ponerse en el lugar del otro?".

A su vez, les recordó que "a cualquiera le puede pasar" y que estén muy atentos a este tipo de delitos silenciosos del que pueden ser víctimas. "Tapá la cámara de tu computadora y descargá un antivirus. ¡Que no te suceda!", recomendó.

"No escribas para hacer sentir mal al otro, que ya bastante mal me hicieron violando mi intimidad, mi hogar. En su casa, cada uno hace y dice lo que quiere", sentenció, y agregó: "No tiene que dan explicaciones por eso existe la intimidad y la privacidad".

Sobre el final redobló la apuesta y sentenció: "Si te pasa, no vas a recibir mi mensaje tirando mier. De eso sí podes estar seguro". La panelista ya recuperó sus redes sociales, pero estuvo durante varias horas sin poder acceder a su cuenta de Twitter, mientras el clip seguía viralizándose.