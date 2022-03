Escándalo en MasterChef: aseguran que Mica Viciconte tendría un título previo en Gastronomía

La cuenta regresiva ya empezó. Falta muy poco para saber quién se consagrará campeón de esta tercera edición de MasterChef Celebrity y las polémica parece estar a la orden del día.

Primero, porque Rocío Marengo publicó una foto felicitando de Mica Viciconte, imagen que luego borró, dando a entender que se trataba de un mensaje anticipado sobre su triunfo en el reality. Tras ese pequeño shock (nunca aclarado del todo), ahora irrumpió una usuaria de Twitter, identificada como Mercedes Mamani, que asegura que VIciconte tiene un título en Gastronomía y Pastelería y pide su descalificación.

Si bien esta acusación viene circulando en las redes desde hace horas, este jueves Estefanía Berardi amplió la información en Mañanísima. “Hay una grave denuncia contra Mica Viciconte que la va a perjudicar mucho en su trabajo en MasterChef”, anunció la panelista ante la mirada atenta de sus compañeros. Y casi sin preámbulos, la joven periodista contó qué es lo que pondría en riesgo el futuro de la actriz en la competencia de cocina. “Parece ser que Micaela tiene un título profesional en gastronomía, que hizo un curso en Mar del Plata cuando vivía allá. Salieron a hablar las personas que le dieron el curso ”, reveló.

Si bien primero se desató una confusión por saber si realmente era ella o su hermana Lara quién habría tomado las clases, luego confirmaron que ambas ambas habrían hecho el curso. “Las dos estudiaron allá y serían profesionales”, lanzó Berardi mientras leía la acusación que está circulando virtualmente. “Me acaban de confirmar que tanto Micaela Viciconte como Lara Viciconte tienen títulos profesionales de Gastronomía y Pastelería. El jurado la tiene que descalificar. Ya mandé todo a la producción”, contó luego Mercedes Mamani, la denunciante.

Sus dichos fueron acompañados por unos chats que son tendencia por estas horas: “Te cuento que tengo a mi cuñada que daba clases de gastronomía en Mardel y la Viciconte era alumna. Tiene un título de gastronomía”, le dice una chica a la otra mientras la que recibe la noticia pide el contacto de la chef que dio el curso para pasarlo a Telefe.

URGENTE!!! La gente de Telefé que averigüe los antecedentes de mica viciconte !!

Hace un momento una amiga de confianza me confirmó que Mica tiene cursos hechos de gastronomía! Hay que conseguir todo exponerla y eliminar a esta bicha de #MasterChefArgentina@telefe !! MIREN pic.twitter.com/cBN1aSO8PS — Mercedes Mamani. (@MerMamani_12) March 30, 2022

“Esto es terrible. Yo si tengo un título y me anoto lo cuento. ¿Lo habrá contado a la producción?” , se preguntó Carmen Barbieri asombrada por la noticia. Mientras vinculaban este caso con el de Samantha Casais, quien fue descalificada de Bake Off ante una situación similar. De todos modos, Barbieri aseguró que ella también hizo un sinfín de cursos de cocina pero que no por ello tiene un título profesional.