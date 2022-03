Carolina Papaleo hizo un drástico cambio de look y dijo: “Estoy re tumbera”

Carolina Papaleo decidió que era momento de un cambio de look y lo presentó tanto en las redes como en el programa que conduce los sábados junto a Julián Weich en la pantalla de El Nueve, Vivo para vos. La actriz sorprendió con un drástico cambio de imagen: Papaleo se rapó a los costados para lograr el corte mohawk, o “peinado mohicano”.

Al hacer su ingreso al estudio, le preguntó a Weich: “¿Me reconoció o no?”, a lo que su colega le respondió: “Sí. La veo rara...”. “Rara pero encendida. Re encendida”, le retrucó Papaleo. “Uno va al sillón de barbero que tiene, y empezó con la afeitadeta y qué se le va a hacer”, compartió y añadió: “No me hago tatuajes, pero estoy re tumbera”.

Mientras hablaba, la producción le puso de cortina musical “It Must Have Been Love” de Roxette para manifestarle que le veían un parecido a la recordada intérprete sueca, Marie Fredriksson. Por otro lado, en sus redes sociales Papaleo mostró el paso a paso del cambio de look, con imágenes en la peluquería y en la previa a salir al aire con el programa.

La última vez que la actriz y conductora estuvo en el centro de los reflectores fue por la opinión que brindó, en agosto del año pasado, sobre la gestión de la pandemia del presidente Alberto Fernández. En medio del escándalo por la polémica foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez, en plena cuarentena estricta, varios famosos criticaron el accionar del mandatario. Sin embargo, Papaleo salió a defenderlo y dijo estar muy orgullosa de cómo Fernández manejó la pandemia de coronavirus.

En una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la conductora elogió la gestión del Presidente. “Yo creo que lo que nunca soñaron es que te caiga semejante bomba mundial a los cuatro meses de gobernar. Cuando ya tenés el mundo en la misma situación me parece que es como una pesadilla y al frente de la pandemia, yo soy una ciudadana que me siento cuidada”, manifestaba por entonces, añadiendo que el Gobierno también había ayudado a los artistas.

Carolina Papaleo elogió la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia

“Lo que veo es que nada luce, por ejemplo con nosotros los actores. No tenés idea la cantidad de plata que se ha puesto para los actores y para el resto de la población como el IFE. La negociación de traer las vacunas. Gracias a Dios vamos a producir la segunda dosis de la Sputnik”, expresaba Papaleo.