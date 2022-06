Carolina Peleritti: “Soy una persona reservada en mis relaciones, pero hubo momentos en los que todo fue muy mediático y se me fue de las manos”

Carolina del Carmen Peleritti. Así quiere ser nombrada y no es un capricho. “Es mi nombre completo, y tiene que ver con lo que me está pasando en este momento, con poder integrar todas mis partes”, explicó quien supo imponerse con su belleza bien autóctona en las pasarelas más glamorosas de los años noventa, luego incursionó con éxito en la actuación y el canto, y este año volvió al teatro en Closer, la obra en la que comparte escenario con Sofía Gala Castiglione, Juan Gil Navarro y Gonzalo Valenzuela.

Closer estrenó su tercera versión teatral en la escena comercial porteña. La pieza masivamente conocida por su adaptación cinematográfica debuta hoy en el Multiteatro de la mano de Sofía Gala Castiglione, Juan Gil Navarro, Gonzalo Valenzuela y Carolina del Carmen Peleritti, el elenco que encarna la versión 2022 Gerardo Viercovich

“Después de estos últimos 12 años, que me he dedicado más de lleno a la música, volver al teatro, a toda esta mística de las funciones, es volver desde otro lugar. Es como la vuelta del espiral que se integra y que de alguna manera potencia lo que una viene haciendo, también”, señaló en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. Y agregó: “Es un texto que es una joya. Hace 20 años se estrenaron la obra y la película y realmente fue un texto de avanzada en ese momento, por cómo habla de las relaciones, los vínculos y las formas del amor. Pero hoy ese mismo texto tiene una vigencia absoluta. La obra es un espejo fragmentado, roto, de la distorsión del amor, porque muchas veces llamamos amor a vínculos que no lo son o que no se sostienen. A estas cuatro almas los que les pasa en esto de vivir el deseo y la vincularidad no pueden sostener eso que llaman amor”.

ESP- Protagonistas de la obra de teatro Closer. Son Sofia Gala Castiglione, Juan Gil Navarro, Gonzalo Valenzuela y Carolina del Carmen Peleritti. Buenos Aires, 22/04/2022 DAVID FERNANDEZ/ AFV

La conductora, entonces, hizo referencia a los dos únicos romances conocidos de la actriz: con el músico Luis Alberto Spinetta y con el actor Gerardo Romano. “Y después, no supimos nada más de vos”, le dijo. Y Peleritti asintió, orgullosa: “ Eso habla muy bien de mí. Soy una persona reservada en mis relaciones personales, pero hubo momentos en los que todo fue muy mediático y se me fue de las manos ”.

Dlugi le recordó que, en su momento, Spinetta la catalogó de “diosa”, y ella se limitó a indicar que esos dichos eran “hermosos”. Sin embargo, cuando la conductora indicó que Romano le recomendaba que fuera más despacio porque ella quería hacer “lo que quería”, Peleritti se desentendió de aquel recuerdo. “ No me acuerdo, pero sí es cierto que siempre hice lo que quise. Eso me decía siempre mi madre. Eso también habla del deseo. Con la madurez y con los años uno quizás tiene más aplomo y mide más las consecuencias de lo que hace, pero todos estamos atravesados por las formas de relacionarnos que muestran las cuatro almas de la obra. Nadie está exento de haber vivido o haber tenido una relación así ”.

“Por eso es tan importante tomar consciencia, poder mirarse y poder pensar cómo queremos relacionarnos, porque las maneras, la violencia en los vínculos, hoy están puestos sobre la mesa. Entonces, es una enorme oportunidad para tomar conciencia y comenzar a pensar cómo se sale de ese patrón, porque muchas veces no podemos salir del mismo surco. Trabajo mucho conmigo para aprender a vincularme. Y no me refiero solamente al ámbito de la pareja, sino también a las personas que uno tiene al lado. Hay que hacer un trabajo muy profundo en uno para no proyectar en otros lo que todavía no tenemos resuelto”, agregó.

Carolina Peleritti. Valmusso - Gentileza Carolina Peleritti

“Viendo las decisiones personales que he tomado, los cambios de rumbo que he hecho, siempre tuvo que ver con la sensación de que las respuestas siempre están adentro. Desde elegir un personaje hasta la música; cada viraje, cada proceso fue muy interno que después se vio hacia afuera. Mi idea es ser una artista popular. Hay mucha gente que me conoce desde que soy muy chica, pero yo tengo la posibilidad de transitar distintos espacios escénicos y poder desplegar diferentes expresiones artísticas que hoy se unen, se integran y se potencian. Y eso me hace muy feliz ”, concluyó.

Ya en 2021, Peleretti se había referido en una entrevista con LA NACION acerca de su camino artístico y los prejuicios que había tenido que atravesar a lo largo de su carrera: “El mayor prejuicio lo viví cuando era modelo. No se trataba solo de mi trabajo, sino de ese pensamiento que dictamina que, si se es una cosa, no se puede ser la otra. Pareciera que no se autoriza la posibilidad del cambio. Son prejuicios colectivos que están instalados, pero no es un traje que uno deba habitar. Desde ya, también está el propio prejuicio, que tiene que ver con pensarse en función del prejuicio del otro. La mejor manera de salir de eso que te condiciona es ir escuchando la propia voz, hacer un camino observando esas semillas que tenemos dentro y que hay que mover para que broten, como sucede en la tierra. No hay que pedir permiso, sino hacer lo que uno desea”.