Carrie-Ann Moss, Keanu Reeves y la amistad entrañable que podría volver a reunirlos en pantalla

Neo y Trinity. La química que traspasó la pantalla en la saga de Matrix y que hoy vuelve a escena con Matrix: Resurrecciones tiene parte de su explicación en el detrás de escena del rotundo éxito de una de las películas más recordadas del cine de ciencia ficción: Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss mantienen, desde 1999, una entrañable amistad, y según ellos mismos confiaron, disfrutaron de encontrarse de nuevo para rodar esta nueva entrega de la saga. Tanto es así que Moss se ofreció para ser parte de otra de las franquicias que tiene a Reeves como protagonista, y a él esa idea parece haberle gustado mucho.

Un poco en broma, mucho en serio, Reeves y Moss charlaron con la revista People y contaron sus ganas de volver a trabajar juntos de una forma muy particular: dejaron al descubierto el plan que traman para que ella aparezca en la otra exitosa saga que tiene a Reeves como protagonista.

“Amo a John Wick”, aseguró Moss en diálogo con la revista estadounidense, revelando el personaje favorito de ficción de su amigo. “ Realmente comencé a entender el gran don de Keanu para contar historias a través de su cuerpo. No lo había entendido realmente hasta que no lo vi como John Wick junto a uno de mis hijos”, reveló Moss. Fue increíble tener esa experiencia con mi hijo y ver la profundidad que Keanu es capaz de crear con su cuerpo. Es realmente una forma de arte ”, completó.

Una amistad que trasciende la pantalla

Con gracia, pero también con ternura, los protagonistas de Matrix recordaron cuando se conocieron, allá por 1999, cuando ninguno de los dos imaginó el éxito y la trascendencia que tendría para sus carreras el film escrito y dirigido por las hermanas Wachowski. “Estaba experimentando el jet lag australiano, no es que el jet lag sea australiano, sino el jet lag que va de los Estados Unidos a Australia”, recordó Reeves sobre el inicio del rodaje. “Estábamos tomando café, mirando todo. ¿Te acuerdas de eso?”, le comentó a Moss.

Carrie-Anne Moss y Keanu Reeves interpretan a Trinity y Neo en la saga ALAMY

Luego de asentir, la actriz habló de los nervios que le produjo el proceso de audición y la importancia que tuvo Reeves para ella. “Nunca esperé conseguir el trabajo”, destacó. “Cada vez que llegaba un poco más lejos [en el proceso de audición] pensaba ‘esto es increíble’. Y luego, tan pronto como conocí a Keanu, ese nerviosismo simplemente desapareció”.

Veinticuatro años después de aquel primer encuentro, Reeves y Moss, amigos y compatriotas canadienses, reconocieron que se inspiraron mutuamente y que están agradecidos por haber estado juntos en el viaje de Matrix. “Me siento muy agradecida de haber pasado el tiempo que he pasado con Keanu”, explicó Moss. “ Definitivamente me inspira de muchas maneras diferentes en el trabajo. Pero como ser humano, me siento impactada por estar cerca de él y tenerlo como mi amigo. Y va más allá de la película y lo que hacemos como trabajo ”, sumó.

“Siento lo mismo por ti”, dijo Reeves luego. “Nos asociamos en tiempos difíciles, pero también en tiempos alegres”. Para redondear el tema, Moss destacó a Reeves como esas personas que siempre, cerca o lejos, están en su vida. “ Tienes esos amigos con los que hablas todos los días, y luego tienes esos amigos con los que hablas años después y estás exactamente dónde estabas la última vez que hablaste con ellos. Eso es lo que se siente ”, completó.

Los actores se reencontraron en el set de Matrix: Resurrecciones, pero no descartan volver a reunirse muy pronto en otra franquicia Luca Incoronato

Sobre la cuarta parte de Matrix, los actores admitieron que el entrenamiento para Neo y para Trinity fue muy físico y que esos papeles siempre representan un desafío. “No hago ningún entrenamiento en mi vida real, tal vez de vez en cuando, pero generalmente no”, explicó Reeves. “Así que, para mí, es intenso comenzar a hacer eso cinco días a la semana, de dos a cuatro horas al día”.

“Sí, es como si tu prioridad del día en el trabajo fuera el entrenamiento”, agregó Moss. “Mientras que, si estoy haciendo ejercicio en mi vida real, estoy tratando de hacerlo en 20 minutos entre otras cosas. Tengo mis pesas en la cocina, estoy haciendo comida y estoy haciendo mis pesas”.